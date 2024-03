Die Theater-AG der Gesamtschule zeigt am 21. und 22. März ihre Version von „Besuch der alten Dame“: „Kill Ill!“ Proben für den großen Auftritt

/ von Lisa Schweren

Die Hauptdarsteller freuen sich schon auf die Aufführungen. Foto: LS

Da war ganz schön was los im Foyer über der Zweifachturnhalle am vergangenen Donnerstag, 7. März 2024. Neben den Requisiten der Schauspieler waren auch die Instrumente des Orchesters aufgebaut. Denn es ging in die heiße Probephase für das diesjährige Theaterstück „Kill Ill!“, das auf dem bekannten Stück „Der Besuch der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt basiert. Der Titel des Stückes ist eine Anspielung auf den Quentin Tarantino Film „Kill Bill“, bei dem ebenfalls die Rache einer Frau an ihrem ehemaligen Geliebten eine große Rolle spielt.

Zum ersten Mal probten nun alle Beteiligten gemeinsam. Schauspieler, Orchester, Chor und das Tanzensemble des Kurses „Darstellen und Gestalten“. Da ging es um die Einsätze und den genauen Ablauf.

Dorothee Menskes, die bereits im Januar in den Ruhestand gegangen ist, leitet in diesem Jahr ein letztes Mal das Orchester an. Da sind die Absprachen mit Regisseurin Saskia Reinkens besonders wichtig, damit musikalisch an den Aufführungstagen am Mittwoch, 20. März 2024, und Donnerstag, 21. März 2024, auch wirklich alles sitzt.

Doch es geht bei den finalen Proben nicht nur um das Zusammenspiel aller Gruppen, sondern auch noch einmal darum, alles aus den Schauspielern herauszuholen. Da schlüpft auch Saskia Reinkens selbst in die Rollen, um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie es aussehen soll.

Elias Janßen, der die Rolle des Alfred Ill übernimmt, liebt das Zusammenspiel mit den anderen und wie man sich gemeinsam auf der Bühne bewegt. Die Energie seiner Rolle macht ihm besonders Spaß und er findet,…