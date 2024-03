An der Kreuzung Gelder Dyck (B 9) / Twistedener Straße kam es am Mittwochnachmittag, 13. März 2024, gegen 16Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Die Fahrerin eines 320er BMW fuhr den Gelder Dyck in Richtung Kevelaer entlang, als sie in Höhe der Kreuzung zum Überholen eines vor ihr fahrenden LKW ansetzte. Zum Überholen nutzte sie die Linkabbiegerspur des Gelder Dycks in Richtung Geldern, dort streifte sie zuerst einen entgegenkommenden Smart ForFour und prallte dann Frontal gegen eine Mercedes A-Klasse.

Die 72-jährige Fahrerin des BMW aus Emmerich am Rhein und der 79-jährige Fahrer des Mercedes aus Kevelaer erlitten leichte Verletzungen.

Die 63-jährige Fahrerin des Smart aus Straelen blieb unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war zur Unfallaufnahmen, für die Abschlepparbeiten sowie zur Straßenreinigung teilweise gesperrt. Die Sperrung wurde um 17:30 Uhr aufgehoben.