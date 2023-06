Unverständnis für Parkgebühren

Wie aus den Medien bekannt, hat der Start mit den neuen Parkautomaten in Kevelaer nicht geklappt. Nicht nur das technische Problem sorgte für Unmut bei den Bürgern. Auch die Tatsache, dass weiterhin Gebühren fürs Parken erhoben werden, stößt bei Kunden und dem Einzelhandel auf Unverständnis.

Nun kann Verständnis für die Stadt Kevelaer aufgebracht werden, dass Parkgebühren nötig sind, um die Infrastruktur am Laufen zu halten und auch die Bürger ein bisschen dahin zu bewegen, die Autos zu Hause zu lassen. Aus Umwelt schützender Sicht auf jeden Fall ein lobenswerter Ansatz. Genauso gibt es auch Verständnis für die Bürger, die die Freiheit des Autofahrens genießen wollen und die selbstbestimmt in die Stadt kommen möchten, ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto.

Einige Kunden sagten nun, sie würden nicht mehr in die Stadt kommen, das würde ihnen für den Einzelhandel zwar leid tun, aber sie sind nicht bereit, diese Parkgebühr zu bezahlen.

Dazu sollte folgendes bedacht werden: Zur Zeit ist der stationäre Einzelhandel ziemlich gebeutelt. Neben steigenden Lieferantenpreisen, Onlinehandel, Inflation, Personalmangel und so weiter und so weiter, ist es sehr schwer, für die kleinen inhabergeführten Geschäfte weiterhin wirtschaftlich vernünftig funktionieren zu können. Aber genau diese Geschäfte machen den Charme der Kevelaerer Innenstadt aus. Sollte also die Kundschaft wegen Parkgebühren andere Städte aufsuchen, gehen diese individuellen Geschäfte zu Grunde. Zukünftig kommt dann kein Leben mehr in unsere Stadt.

Ist dieser Preis nicht zu hoch für 3 Stunden bezahltes Parken?

Wir benötigen florierende Innenstädte, nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für die Bürger, für Menschen. Für viele ältere Menschen ist der Einkauf in der Stadt oft die einzige Möglichkeit, aus ihrer Einsamkeit zu entfliehen, oft die einzige Möglichkeit zu kommunizieren.

Soziale Kommunikation außerhalb von Social Media ist das, was den Menschen zu aufmerksamen, empathischen Individuen macht. Und nur mit diesen Eigenschaften ist eine soziale Gemeinschaft möglich. Wenn wir weiterhin frei und unabhängig mit anderen Menschen leben wollen, dann müssen diese Eigenschaften außerhalb der eigenen vier Wände trainiert werden, also im alltäglichen Umgang auf der Straße, in den Geschäften, in den Cafés und Restaurants.

Wenn das Miteinander verloren geht, stellt sich auch hier wieder die Frage: Ist dieser Preis nicht zu hoch für 3 Stunden bezahltes Parken?

In diesem Sinne und mit guten Gedanken

Eure Unternehmervereinigung Kevelaer