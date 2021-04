Ungefähr bis nach Jerusalem gelaufen

Nachdem im Senior*innen-Bereich die „Run-Speed-Fun Challenge“ (das KB berichtete) so erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen wurde, hat sich der Verein auch für den Jugendbereich Gedanken gemacht, wie man die Kinder und Jugendlichen in der Corona-Pandemie dazu bringt, sich von der Couch wegzubewegen, in Bewegung zu kommen und sich langsam wieder für einen hoffentlich baldigen Wiedereinstieg in den Trainings- und Spielbetrieb vorzubereiten.

An der Viktoria Young-Run Challenge nahmen alle Mannschaften von F- bis A-Jugend (Jungen) und U13 bis U17 (Mädchen) teil. Insgesamt also 178 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die Challenge lief über zwei Wochen.

Punkte pro Kilometer

Die Challenge ist in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt gewesen. Bei der Kilometer-Challenge hat jede Mannschaft ein Kilometerziel bekommen, angepasst an das Alter und die Teilnehmer*innenanzahl je Mannschaft, welches sie als Team in den zwei Wochen erreichen sollen. Beim zweiten Teil, der Punkte-Challenge, traten alle elf Mannschaften gegeneinander an. Die erlaufenen Kilometer je Mannschaft wurden durch die Teilnehmer*innenanzahl je Mannschaft geteilt, um einen durchschnittlich pro Teilnehmer*in erlaufenen Kilometerwert zu erhalten. Dieser wurde dann mit einem Punktwert verrechnet. Die Punktwerte sind hier natürlich auch wieder an das Alter der Teilnehmer*innen angepasst worden. Die F-Jugend (6 bis 8 Jahre) bekommt für einen durchschnittlich erlaufenen Kilometer zum Beispiel 33,33 Punkte und die A-Jugend (17 bis 18 Jahre) 5 Punkte.

Um die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, an der Challenge teilzunehmen, gab es auch etwas zu gewinnen. Jede Mannschaft, die ihr Kilometerziel erreicht, erhält einen 85 Euro Gutschein von EDEKA Brüggemeier für die nächste Grillparty oder den nächsten Mannschaftsabend. Der Dank des Jugendgeschäftsführers der Viktoria Winnekendonk, Lukas Tissen, gilt hier auch EDEKA Brüggemeier, „die uns unterstützen, indem sie die Gutscheinwerte erhöht haben“, schreibt Tissen.

Die Preise der Punkte-Challenge sehen wie folgt aus: 1. Platz: 120 Euro Gutschein Gaststätte „Zur Brücke” in Winnekendonk, 2. Platz: 80 Euro Gutschein „Viktoria Stübchen” im Sportpark Winnekendonk, 3. Platz: 60 Euro Gutschein „Viktoria Stübchen” im Sportpark Winnekendonk. Jeder Lauf wurde über die App „Runtastic“ aufgezeichnet, was eine Vergleichbarkeit und Fairness sicherstellen konnte. Die Trainer der jeweiligen Mannschaft haben die Läufe gesammelt und am Ende jeder Woche die Ergebnisse an das Organisationsteam weitergegeben.

Den Teamgedanken stärken

„Wir wollten mit der Challenge natürlich die Kinder und Jugendlichen motivieren, sich mal wieder etwas zu bewegen und sich fit zu halten. Vor allem aber wollten wir ihnen mal wieder in Erinnerung rufen, dass sie immer noch in einer Mannschaft spielen und als eine solche auch wieder funktionieren. Um nämlich das gesetzte Kilometerziel zu erreichen, musste man sich untereinander absprechen und sich gegenseitig motivieren. Einer alleine schafft das bestimmt nicht, das muss schon als Team funktionieren. Und wie man am sehr erfreulichen Ergebnis sieht, hat das bei den meisten wohl auch ganz gut funktioniert“, sagt die sportliche Leiterin Christiane Böhm.

Nach Auswertung der Ergebnisse haben acht der elf Mannschaften ihr jeweiliges Kilometerziel erreicht. Bei der Punkte-Challenge darf sich die F1-Jugend über den ersten Platz freuen. Den zweiten Platz belegte die F2-Jugend und Dritter wurde die D1-Jugend. Insgesamt haben die Kinder und Jugendlichen die beachtliche Summe von 3.943 Kilometern erlaufen, was ungefähr der Strecke von Kevelaer nach Jerusalem (Israel) entspricht.

Damit wurden die 2.022 Kilometer, die vorher als Ziel gesetzt wurden (2022 feiert die Viktoria ihr 100-jähriges Bestehen) mehr als übertroffen.