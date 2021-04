7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve sinkt auf 102,1

Am heutigen Donnerstag, 1. April 2021, liegen dem Kreisgesundheitsamt um 0.00 Uhr insgesamt 8.362 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 61 mehr als am Vortag.

Von den 8.362 Indexfällen sind 372 in Bedburg-Hau, 924 in Emmerich am Rhein, 1.069 in Geldern, 799 in Goch, 318 in Issum, 295 in Kalkar, 261 in Kerken, 701 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.338 in Kleve, 363 in Kranenburg, 556 in Rees, 109 in Rheurdt, 490 in Straelen, 122 in Uedem, 201 in Wachtendonk und 387 in Weeze. 57 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden.

Von den insgesamt 8.362 bestätigten Corona-Fällen gelten 7.449 als genesen; 154 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 42 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 102,1. Gestern lag dieser Wert bei 112,3. Aktuell befinden sich insgesamt 1.933 Personen in häuslicher Quarantäne.