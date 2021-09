Überzeugend am heimischen Netz

Vor Kurzem ging es in der Kevelaerer Zweifachturnhalle für viele Sportler mal wieder richtig rund: Die Herrenmannschaften der Kevelaerer Volleyballabteilung hatten zu ihren ersten „KSV Open“ eingeladen. Der Einladung zum Vorbereitungsturnier der Leistungsklassen Bezirks- bis Verbandsliga waren sieben Mannschaften gefolgt.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren immer wieder guten Leistungen der 1. Herrenmannschaft aus Kevelaer hatten sich zur Freude der Veranstalter zum Turnier in der Marienstadt sogar zwei Mannschaften aus der Oberliga angemeldet. Die Kevelaerer Herren haben sich mittlerweile weit über den Kreis hinaus einen Namen verschafft, sodass der KSV in Sachen Volleyball kein Unbekannter mehr ist. Daher kamen unter anderem Teams aus Neuss, Krefeld und Köln zum Turnier.

Für den Wettkampf wurden zwei Spiele-Pools gebildet: Im ersten Pool spielten die Verbands- und Oberligisten Köln (VL), Moers (OL), Krefeld-Verberg (OL) und die Herren 1 des KSV (VL). Im anderen Pool traten die Bezirksligisten Goch, Schermbeck, Neuss, Osterfeld und die Herren 2 des Kevelaerer Sportvereins an.

Freude über gute Resonanz

Nach einer kurzen Begrüßung erhielten alle Mannschaften vom Gastgeber einen Obstkorb als Dankeschön, dass sie so zahlreich erschienen waren und den weiten Weg nach Kevelaer auf sich genommen hatten. Der Korb enthielt gespendete Käse-Sticks der Firma Schweers aus Kleve sowie vergünstigtes Obst von EDEKA Brüggemeier.

Von 13 bis 20 Uhr duellierten sich im Anschluss die Teams: Es gab spannende und mit guten Leistungen gespickte Spiele, die sogar per Livestream online zu verfolgen waren. Jedes Spiel bestand aus zwei Sätzen, sodass am Ende einige Unentschieden zu vermelden waren. In diesen Fällen waren die Punkte maßgebend.

Im Pool der Bezirksligisten waren die Ergebnisse ausgeglichen: Die Mannschaften spielten auf ähnlichem Niveau und zeigten technisch herausragende Spielzüge. Aufgrund des nur minimal besseren Satzverhältnisses, gewannen schließlich die Schermbecker gefolgt von der Mannschaft aus Neuss das Turnier in ihrer Gruppe.

Dagegen zeichneten sich im anderen Pool im Verlauf der Vorrundenspiele zwei starke Teams ab. Der Moerser SC gewann 2:0 gegen Köln und spielte 1:1 gegen den Verberger TV. Noch stärker präsentierte sich die Heimmannschaft des KSV, die sowohl gegen Köln als auch gegen Verberg mit jeweils 2:0 gewann. Im kleinen Finale sicherten sich die Kölner den 3. Platz.

Gesamtsieg knapp verfehlt

Im Endspiel standen sich schließlich der Moerser SC und die 1. Mannschaft des KSV gegenüber. Im Spiel um Platz 1 sicherten sich die Kevelaerer zwar den 1. Satz, mussten dann aber die beiden anschließenden Sätze trotz großem Kampf und phasenweise guten Leistungen abgeben. Damit gewann die junge Mannschaft aus Moers das Turnier in der Gruppe der Verbands- und Oberligisten.

Aufgrund der großen Begeisterung und Teilnahmebereitschaft hoffen die Verantwortlichen auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.