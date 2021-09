Training an der Küste Siziliens

Für die Kevelaerer Wasserballer ging‘s wieder ins alljährliche Trainingslager. Wie gewohnt standen Trainingseinheiten und Freundschaftsspiele auf dem Plan.

Mit einem klaren 12:6 Sieg endete das erste Spiel des KSV gegen Palermo vor dem Kalura-Felsen in Cefalu‘, Sizilien. Die Palermitaner gingen zunächst deutlich in Führung, was die Marienstädter mittels schneller Konter allerdings ausgleichen und die Führung übernehmen konnten. „Es war deutlich zu sehen, dass die Kevelaerer während des Sommers im Freibad trainiert hatten, die Spieler aus Palermo immer noch unter ihrer zum Teil mehr als anderthalbjährigen Trainingspause in Folge der Corona-Schutzmaßnahmen litten“, heißt es seitens des KSV.

An den folgenden Tagen reisten die Palermitaner deutlich verstärkt an. Schnell wurde deutlich, dass hier einige Spieler mit Erfahrungen aus höheren Ligen mit von der Partie waren. Hier zu konkurrieren, war dem KSV-Team nicht möglich. Dennoch waren die Kevelaerer schwimmerisch und konditionell gut aufgestellt.

Seit 25 Jahren dabei

Dieses Trainingslager war das inzwischen 25. in Cefalu‘ auf Sizilien. Zwei Spieler konnten in diesem Jahr ihr Silberjubiläum feiern: Marcello Russo, Palermo, und Winne Stelzer, Kevelaer, sind die Garanten für einen zuverlässigen Spielbetrieb vor der sizilianischen Küste.

Nach 25 Jahren sizilianisch-niederrheinischer Wasserballfreundschaft möchten die Kevelaerer einmal Danke sagen: Das Hotel Kalura unterstützt die Initiative seit einem Vierteljahrhundert und fördert so erfolgreich eine europäische Schwimmsport-Partnerschaft.