Wie die Pandemie die Feierlichkeiten zur Erstkommunion in Wetten verändert hat Weniger Brimborium und digitale Ideen





Pastor Klaus Klein-Schmeink ist seit vergangenem Jahr für die Kommunionvorbereitung und -durchführung in Wetten zuständig. Dem gebürtigen Bocholter, der neben Münster und Freiburg auch in Rom studierte und seit Oktober 2019 im Pastoralteam der Pfarrei St. Antonius mitarbeitet, macht es Freude, Kindern die Geheimnisse des christlichen Glaubens und der Heiligen Messe nahezubringen. „Kinder sind unvorbelastet, offen und interessiert. Manchmal eröffnet sich ihnen eine neue faszinierende Welt“, findet er. Nun begann er seinen zweiten Kommunionvorbereitungskurs.

Der Elternabend hatte schon stattgefunden, die Katecheten haben sich getroffen und die Gruppenstunden beginnen in Kürze. Er hofft sehr, dass die gemeinsame Vorbereitung dieses Jahr auch bis zur Kommunionfeier gehen kann. Im vergangenen Jahr kam der Shutdown dazwischen und Gruppenstunden waren nicht mehr möglich. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch. Und so gibt es – als Frucht der Corona-Zeit – einige Videos auf Youtube, sowohl von Pastor Klaus Klein-Schmeink als auch von den letztjährigen Kommunionkindern, die mit ihren Eltern ein digitales Krippenspiel ins Netz gestellt haben.

Kirche kindgerecht erklärt

In drei Teilen erklärt Pastor Klein-Schmeink die Heilige Messe speziell für Kinder. Er beantwortet auch Fragen, die so manches Kind an einen Priester hat: „Warum trägt der Pastor eigentlich ein Gewand?“ – „Warum nimmt der Pastor goldene Gefäße f…