Triumph auf dem Eis

Eine einzigartige Mischung aus Sport und Show bot am Samstagabend die perfekte Bühne für Tierfutterhersteller mera aus Kevelaer. Vier Mannschaften mit insgesamt rund 30 Prominenten aus der ganzen Republik spielten live am 11. Februar 2024 in der SAP Arena Mannheim um die Football-Trophäe beim ersten „American Ice Football“.

Die „Westside Wessis“, die „Eastie Boys“, die „Northcoast Naughties“ und die „Southside Smoothies“ traten beim American Football auf der Eisfläche mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung zum Titelkampf an.

Fellnase als Cheerleader

Auf dem TV-Sender RTL (Deutschland) konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen zur Prime Time ebenso wie die Zuschauerinnen und Zuschauer live in der SAP-Arena mitverfolgen, wie mera Maskottchen Wau am Spielfeldrand für zusätzliche Begeisterung unter den Fans sorgte und das von mera gesponsorte Team „Westside Wessis“ zur Höchstleistung anfeuerte.

Tierisch gute Unterstützung, die sich am Ende ausgezahlt hat. Das von mera gesponserte Team, die „Westside Wessis“, besetzt mit den Stars Axel Stein, Calvin Kleinen, Fabian Hambüchen, Kevin Großkreutz, Mike Leon Grosch, Ben Heinrich, Alex Haupert, Nico Legat und Tobias Wegener, schnappte sich im packenden Finale gegen die „Southside Smoothies“ den Sieg. Mit einem Ergebnis von 45 zu 39 sicherten sie sich den Titel.

„Diese Veranstaltung war nicht nur eine Plattform für sportliche Exzellenz, sondern auch ein Beweis dafür, wie wir bei mera Petfood ständig nach neuen Wegen suchen, unsere Marke neu zu denken und positiv zu beleben“, so Felix Vos, Geschäftsführer in dritter Generation des Familienunternehmens mera.

„Daher ein riesiges Dankeschön an ERNST+CO Sportmarketing, Banijay Media Germany sowie RTL Deutschland für dieses großartige Format und die Möglichkeit der Kooperation“, so Vos weiter.