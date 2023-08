Träger des Ehrenamtspreises bekanntgegeben

Das Bistum Münster hat die Gewinner des Ehrenamtspreises 2023 bekannt gegeben. Mit einem Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro zeichnen Bistum, Diözesankomitee und „Kirche-und-Leben.de“ zum siebten Mal beispielhafte, innovative oder nachhaltige Initiativen und Projekte aus und würdigen diejenigen, die freiwillig und mit viel Engagement und Fantasie anpacken, wo Hilfe nötig ist.

Den ersten Preis, verbunden mit 5.000 Euro, erhalten die „Elektroseelsorge(r)“ in Kevelaer. Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 haben sie dort rund 300 Menschen, die nicht versichert waren, kostenlos die komplette Elektroinstallation in ihren beschädigten Häusern oder Wohnungen neu installiert. Darüber hinaus haben sie rund 3.500 defekte Geräte repariert. Zudem war es ihnen ein Anliegen, mit einem offenen Ohr für die Geschädigten da zu sein.

Der zweite Preis und 3.000 Euro gehen an das Patenprojekt Ennigerloh von „IN VIA kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit im Dekanat Beckum e. V.“. Mädchen, die aus verschiedenen Gründen Unterstützungsbedarf haben, werden durch eine ehrenamtlich tätige Patin ein Stück ihres Weges begleitet. Die Patinnen sind engagierte Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Professionen.

Den mit 2.000 Euro dotierten dritten Platz teilen sich zwei Projekte: Zum einen geht die Auszeichnung an den Verein „Ein Rucksack voll Hoffnung für Münster e. V.“. Die vor allem von jungen Menschen getragene Initiative kümmert sich seit 2014 um die Belange von Bedürftigen, besonders von Wohnungslosen. Zum anderen wird die „Ländliche Familienberatung im Bistum Münster e. V.“ geehrt. Die Ehrenamtlichen, die alle selber Wurzeln in der Landwirtschaft haben, beraten Hof-Familien in ihren unterschiedlichen Sorgen und Nöten – von wirtschaftlichen bis zu partnerschaftlichen.

Weil inzwischen viele Bewerbungen eingehen, die nicht exakt dem Profil des Preises entsprechen, aber von einem oft langjährigen, treuen und somit nachhaltigen Engagement künden, hat die Jury entschieden, jährlich einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis zu vergeben, der ausgelost wird. In diesem Jahr geht er stellvertretend an die Vitusfreunde Lette e. V.

Der Ehrenamtspreis wird in einer Feierstunde am 17. September von Bischof Felix Genn, Brigitte Lehmann als Vorsitzender des Diözesankomitees und Markus Nolte als Chefredakteur von Kirche-und-Leben.de in der Friedenskapelle in Münster überreicht.

Beworben hatten sich diesmal 86 Projekte. Über die Preisträgerinnen und Preisträger entschied eine vierköpfige Jury: Theresa Freese und Brigitte Lehmann vom Diözesankomitee, Jan Dirk Wiewelhove von Kirche-und-Leben.de und Generalvikar Klaus Winterkamp.