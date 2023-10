Tolle Matches und gute Stimmung

In diesem Jahr fanden beim TC Eintracht Twisteden die internen Clubmeisterschaften nicht nur im Erwachsenen-, sondern auch im Kinder- und Jugendbereich statt. 23 Kinder und Jugendliche wetteiferten mit Freude und Ehrgeiz im Bereich der eigenen Altersklassen: fortgeschrittene Anfänger, U12, U18 Juniorinnen und U18 Junioren.

Im Vorlauf wurden an zwei Nachmittagen die Vorrundenspiele durchgeführt. Die Jüngsten hatten vier Spiele gegen vier unterschiedliche Gegner und spielten zehn Punkte im Kleinfeld aus. Die U12- und U18-Spieler und -Spielerinnen spielten in der vorgegebenen Zeit von 20 bzw. 25 Minuten (plus Einspielzeit) einen langen Satz nach dem Spielmodus „Jeder gegen Jeden“. Am Finaltag – Samstag, 23. September – wurden dann die Endspiele um die einzelnen Plätze ausgetragen. Das sorgte für richtig viel Spannung und kurzweilige Unterhaltung! Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Anlage sahen spannende Spiele und teilweise extrem knappe Entscheidungen.

Den 1. Pokal im Finale der „ fortgeschrittenen Anfänger“ gewann Elise van Leeuwen gegen Leandro Brons mit 10:7 Punkten.

Den 2. Pokal in der Altersklasse U12 holte sich Ruben Mottweiler, der gegen Fabian Endress 5:4 nach Verlängerung siegte.

Der 3. Pokal ging an Henri Vogt, der in der Gruppe U18-Junioren das Finale gegen Jos Brünken mit 6:1 für sich entscheiden konnte.

Den 4. Pokal in der Altersklasse U18-Juniorinnen gewann Zoe Klingenberg mit ihrem 6:4 Sieg gegen Inja Klocke.

Spaß bei “Just-for-fun-Spielen”

An diesem Tag gab es neben den rein leistungsbezogenen auch „Just-for-fun-Spiele“: Spielpaarungen und -kombinationen wurden ausgelost, Einzelpunkte gegen Trainer Jan Hahn und seine Freundin wurden ausgespielt und Doppel sowie Mixed-Spiele ausgetragen. Zum freien Spielen wurde zusätzlich auch der Touch-Tennis-Platz intensiv genutzt.

Eltern hatten ein buntes Buffett – von Gemüseschnitzeln, Obst, Käsehäppchen, Muffins, Süßigkeiten, Knabbereien bis Kuchen war alles dabei – zusammengetragen. Ein großes „Dankeschön“ richtet der Verein an alle Spender und ganz besonders an Kurt Geigges, der sich im „Hintergrund“ zuverlässig und uneigennützig um einen reibungslosen Ablauf der Clubhausbewirtung kümmerte. Freudig überrascht war Jugendwartin Beate Richard-Kniza, der Daniela Mottweiler – im Namen der Eltern – als Dank für ihre organisatorische Arbeit ein aktuelles Vereinstrikot mit Namenslogo überreichte. Alle Kinder hatten im Sommer dank der großzügigen Spende von Torsten Vogt („medimobil“) für einen geringen Eigenanteil ein solches Trikot bekommen und trugen es größtenteils auch an diesem Tag. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter: https://www.tennisclub-twisteden.de.