Gute Ergebnisse für die Grundschule Wetten

Die Qualitätsanalyse NRW (QA NRW) ist ein für alle öffentlichen Schulen des Landes verbindliches Element der Qualitätsentwicklung und -sicherung. Dabei gewinnt die Qualitätsanalyse mit Hilfe eines standardisierten Verfahrens Erkenntnisse zu Fragen wie „Wie lehren die Lehrkräfte, wie lernen die Schülerinnen und Schüler?“, „Wie leben und arbeiten die schulischen Gruppen miteinander?“ oder „Wie führt die Schulleitung die Schule?“. Während der QA finden zahlreiche Unterrichtsbesuche sowie Gespräche mit den Mitarbeitenden, Eltern und Kindern durch ein Qualitätsteam statt. Im Anschluss erhält die Schule eine umfangreiche Rückmeldung mit Ergebnissen, Einschätzungen zur Schul- und Unterrichtsqualität und Impulsen zur Weiterentwicklung.

In der städtischen katholischen Grundschule Wetten wurde diese Qualitätsanalyse vor den Sommerferien durchgeführt. Die Ergebnisse liegen nun vor – und sorgen für große Freude bei allen Beteiligten: „Im Übergabegespräch des sehr umfangreichen Berichtes wurde uns von den Mitarbeitenden der Bezirksregierung bestätigt, dass die Gesamteinschätzung der Schul- und Unterrichtsqualität bei uns auf einem sehr hohen Niveau liegt“, freut sich Schulleiterin Anna Molderings.

Lernmethoden nach Montessori

Unter anderem wurden die Bereiche Gesundheit und Bewegung, (individuelle) Lern- und Bildungsangebote sowie die Schulkultur, einschließlich der Wertereflexion sowie der Kommunikations- und Kooperationsstrukturen im Schulalltag mit der Einschätzung „Die Qualitätsmerkmale dieses Analysekriteriums sind nachhaltig in der schulischen Praxis etabliert“ bewertet. „Als fit-4-future Schule setzen wir Schwerpunkte bei Bewegungs- und Gesundheitsangeboten. Gerade ist in unseren Klassen 3 und 4 der Ernährungsführerschein durchgeführt worden. Da freut es uns natürlich sehr, dass dieser Punkt auch von neutraler Stelle so positiv wahrgenommen wurde“, sagt Konrektorin Natalie Leisten. Auch die ergänzend zum Regelunterricht angebotenen Lernmethoden nach Maria Montessori haben ihrer Einschätzung nach dazu beigetragen, dass insbesondere Punkte wie die Förderung der Lernmotivation und das Schaffen einer konstruktiven Lernatmosphäre positiv ins Auge der Betrachtenden fielen.

Dank digitaler Tafeln in allen Klassenräumen und gezielt unterstützend im Unterricht eingesetzter I-Pads wurde auch das Medienkonzept der Schule als nachhaltig in die Praxis etabliert eingestuft.

Grund genug für das siebenköpfige Kollegium der familiären Grundschule, stolz auf das Erreichte zu sein. Ausruhen möchte man sich auf den Einschätzungen der QA aber nicht. Ganz im Gegenteil: „Wir sehen es als große Bestätigung unserer pädagogischen Arbeit, dass so viele Bereiche bei der QA positiv ins Gewicht gefallen sind. Gleichzeitig ist das für uns umso mehr Motivation, unseren Weg weiter zu gehen und kontinuierlich noch weiter zu optimieren“, erläutert die Schulleiterin. So widme man zum Beispiel die schulinternen Lehrerfortbildungen den Themen „Digitalisierung und Leseförderung“.

Interessierten stellt die Grundschule eine detaillierte Übersicht der QA ab Ende Oktober auf ihrer Internetseite www.grundschule-wetten.de zur Verfügung.