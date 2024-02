Die sogenannte Sütterlinschrift wurde 1911 von dem Grafiker Ludwig Sütterlin entwickelt und ab 1915 in Preußen eingeführt. So lernte jeder, der bis 1941 in die Schule ging, diese Schreibschrift. Das Niederrheinische Museum möchte nicht, dass diese wunderschöne Schrift verloren geht, und lädt daher zur Sütterlin-Schreibwerkstatt am Samstag, 3. Februar 2024, von 11 – 15 Uhr ein. Der vierstündige Kurs ist für Anfänger und Geübte geeignet und hilft dabei, die alte Deutsche Schreibschrift zu lernen und auszubauen.

Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne telefonisch unter 0 28 32 . 95 41 20 oder per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de entgegen. Die Teilnahmegebühr liegt bei 10,00 Euro pro Person.