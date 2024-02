Traditionell startet in Kervenheim der Karnevalszug schon seit Jahrzehnten immer schon eine Woche früher. Am Samstag, 3. Februar, geht’s los.

Die kleinen und große Narren treffen sich um 13.11 Uhr am katholischen Pfarrheim an der Wallstraße. Um 14.11 Uhr startet dann der närrische Lindwurm, der sich gleich zweimal über die Wall- und Schlossstraße bewegt.

Alte Bekannte kommen wieder

Die WIR Gruppe ist immer dabei. Sie haben sich in diesem Jahr als gruselige Burgvampire verkleidet. Die Stammtischfreunde vom Gresumshof kommen immer mit neuen spritzigen Ideen und vielen Kindern, in diesem Jahre als Vogelscheuchen. Viele andere Gruppen sind auch schon länger dabei, wollen jedoch ihr Motto noch nicht verraten.

In den Vorjahren fanden immer neue Gruppen den Weg nach Kervenheim und überraschten die Zuschauer.

„Wenn das in diesem Jahr auch wieder so ist, würden wir uns freuen“ sagt Michael Fichte, Leiter des Orgateams: „Bei uns ist das alles sehr unkompliziert. Jede lustige Gruppe, die Lust hat, dabei zu sein, kann einfach dazukommen und mitziehen.“

Die „Jäcksges“ feiern mit

Was wäre Karneval in Kervenheim ohne die „Jäcksges“? Die weit über Kevelaers Ortsgrenzen bekannte Truppe hat sich seit vielen Jahren ganz der Kölschen Mundartmusik verschrieben und das mit stetig wachsendem Repertoire.

Die Jäcksges sind im Zug dabei und werden im Anschluss etwas kölsches Lebensgefühl nach Kervenheim bringen. Was die Jäcksges musikalisch rüberbringen, ist beindruckend. Kaum hat die Truppe um Bandleader Rudi Rühlke die ersten Töne gesungen, singen alle die bekannten Lieder mit.

Beste Stimmung ist also garantiert. Also: „Drink doch eine met“ in Kervenheim!

Nach dem Umzug ist vor und im Pfarrheim ein buntes geselliges Zusammensein. Der Grill ist heiß und kühle Getränke stehen bereit.