Stiftung Wohlfahrtspflege NRW fördert Erstausstattung der Quartiers- und Gemeinschaftsräume im Mechel-Haus Caritas-Quartierzentrum

/ von Lisa Schweren

(v. l.) Jessica Sieben (Quartiersmanagerin Mechel-Haus), Gerrit Hermanns (Caritas), Karl Döring (Caritasvorstand), Norbert Killewald (geschäftsführender Vorstand Stiftung Wohlfahrtspflege NRW) und Gudrun Blumenkemper (Beratungskoordinatorin Caritas) bei der Übergabe des Fördermittelbescheids Foto: LS

Kevelaererinnen und Kevelaerer konnten in den vergangenen Monaten den Umbau eines prominenten Gebäudes in der Innenstadt beobachten. Das Petrus-Canisius-Haus steht nun kurz vor der vollständigen Sanierung. Wer das Foyer zum großen Festsaal betritt, erkennt sofort: Hier hat sich einiges verändert. Gerade wegen dieser Veränderung soll das Haus auch einen neuen Namen tragen. Der Caritasverband Geldern-Kevelaer, der das Gebäude für die nächsten 30 Jahre mietet, hat entschieden, dass das Gebäude des Caritas-Quartierzentrums von nun an als „Mechel-Haus“ bekannt sein soll.

Der Umbau des Gebäudes wurde von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW finanziell unterstützt. Zuletzt hatte die Stiftung 700.000 Euro für den Umbau zur Barrierefreiheit dazu gesteuert. Am Mittwoch, 31. Januar 2024, kamen nochmal 32.000 Euro für die Erstausstattung der Quartier- und Gemeinderäume dazu. Die Stiftung unterstütze in Kevelaer auch bereits den Bau des Klostergartens und wird zu ihrem 50. Jubiläum am 19. März 2024 die Fördersumme von 1 Milliarde Euro für soziale Projekte ausgezahlt haben.

In Zukunft soll das Gebäude in der Innenstadt nicht nur das gesamte Beratungsangebot der Caritas (Schuldenberatung, Erziehungsberatung, allgemeine Sozialberatung, Integrationsberatung und Flüchtlingsberatung) beherbergen, sondern auch ein offener Ort werden, der gegen das große Sozialproblem Einsamkeit ankämpft.

Im Mechel-Haus sind alle Menschen willkommen, um ganz unverbindlich soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Dabei ist es egal, ob sie zum Frühstückscafé kommen oder sich einer Gruppe anschließen…