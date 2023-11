HAGIOS Friedenskonzert Stimmig friedvolle Gemeinschaft

/ von Geertje Wallasch

Die Menschen kamen gerne zur Liedernacht in die Basilika. Foto: gee

Viele Menschen waren der Einladung gefolgt, am Freitagabend gemeinsam in der Basilika St. Marien zu singen. Noch zwei Tagen zuvor hatte Helge Burggrabe, Musiker und Komponist, ein HAGIOS Friedenskonzert im Kölner Dom gegeben. Nun kam er in die Stadt, um der Aktion pro Humanität (APH) zum wiederholten Mal ein Friedenskonzert zu schenken. Dafür sei die Vorsitzende der Stiftung Dr. Elke Kleuren-Schryvers sehr dankbar, wie sie in ihrer Begrüßung an diesem Abend sagte.

Der Erlös aus den Spenden dieser „Hagios Liedernacht“ von Helge Burggrabe soll dem Pflegeheim Beit Emmaus gerade jetzt in dieser sehr schwierigen Zeit helfen. Schryvers las ein Schreiben der Ordensfrau Schwester Hildegard Enzenhofer, Gründerin des Pflegeheims im Jahr 2002, vor. Eindrücklich schildert Schwester Hildegard in ihrem Brief, wie es ihnen nahe am Gazastreifen ergeht. Bei Jerusalem liegt das Heim für palästinensische Frauen christlichen und muslimischen Glaubens, die aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind. Es sei schrecklich, diesen Krieg so nah zu erleben. Die Detonationen der Kriegswerkzeuge seien nicht zu überhören.

Die Menschen in der Basilika sangen unter der Leitung von Burggrabe aus einem Liederheft, deren Melodien und Texte sehr eingängig waren. Ohne Probe sangen die Frauen und Männer in dem Gotteshaus, als hätten sie dies nicht das erste Mal gemeinsam getan. Ein atmosphärischer Klangteppich schwebte in dem großen Kirchenschiff und nahm die Menschen mit, obwohl…