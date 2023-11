Musikalische Zeitreise

Jeden November findet traditionell die große Hubertuskirmes der St. Hubertusgilde Keylaer statt. In diesem Jahr wurde das große Festzelt zum 65. Mal aufgebaut und die 80er/90er-Party am vergangenen Samstag zeigte, dass die Kirmes in den letzten sechseinhalb Jahrzehnten nicht an Bedeutung verloren hat.

Pünktlich um 20:30 Uhr öffnete sich das Festzelt für die feierfreudigen Menschen, die bereits im Voraus alle Karten für die Party gekauft hatten. So musste man am Abend selber Glück haben, um spontan noch an eine Karte zu kommen.

„The 80s 90s Live Band“ freute sich über das große Publikum der Veranstaltung und schaffte es, ihm mit Hits aus den 1980er und 1990er richtig einzuheizen, sodass, trotz der Novemberkälte draußen, drinnen keiner frieren musste. Und so konnte das generationsübergreifende Feiervolk ohne Probleme bis tief in die Nacht feiern.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Fotostation, an der sich die Besucherinnen und Besucher mit lustigen Schildern fotografieren lassen konnten. Dort konnte man dann auch beobachten, dass sich sogar Junggesellinnenabschiede die Party als Location ausgesucht hatten.

Alles in allem war es ein gelungener Abschluss für die Hubertuskirmes 2023.