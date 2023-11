Floristik, Kunst und vieles mehr

Diana Valks-van Adrichem lädt zur Adventsausstellung bei Flora Design ein – in diesem Jahr neu mit verschiedenen Programmpunkten und langer Öffnungszeit am Samstag.

Samstag, 25.11.2023, von 11.00 – 20.00 Uhr.

Sonntag, 26.11.2023, von 11.00 – 18.00 Uhr.

„Auf unserem in den Niersauen gelegenen Bauernhof wird für jeden etwas dabei sein“, verspricht sie: individuelle, liebevolle und handgefertigte Produkte wie Adventsfloristik, verschiedene Arten von Schmuck und Bildern, Kunstwerke aus Holz und Papier, allerlei aus Stoff, Wolle und Garn, vielfältige Geschenkideen und Leckereien vom Hof.“

Es gibt in diesem Jahr neu verschiedene Highlights während der Veranstaltung: Täglich werden jeweils um 13 und um 16 Uhr weihnachtliche Geschichten für Kinder vorgelesen sowie Samstag um 17.30 Uhr auch für Erwachsene.

Samstag von 18.00 bis ca. 21.00 Uhr sorgt die Band Recall für Stimmung in adventlicher Atmosphäre (www.recall-band.de) und am Sonntagnachmittag ein Jazz-Duo mit Saxofon & Gitarre. Kleine Spenden für das Programm sind willkommen.

Für das leibliche Wohl sorgen der VFR Kevelaer und der Abi-Jahrgang 2025 des KVGG-Kevelaer mit süßen und herzhaften Speisen und Getränken.

„Wir freuen uns mit allen Ausstellern auf ein besonderes Wochenende und viele nette Gäste“, so Valks-van Adrichem.

Das Geschäft „Flora Design“ ist vom 03.11. – 22.12.2023 freitags von 9.00 – 13.00 und 15.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Weitere Termine immer gerne nach Absprache. Bei Interesse an einem Workshop für Adventsdeko bitte wenden an: Flora Design,

Diana Valks-van Adrichem, Vorst 14 – 47623 Kevelaer, Mobil: 01737254873.