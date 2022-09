Alle Jahre wieder – und immer wieder schön und sehr gesellig – und doch auch wieder anders. Am Samstag, 27. August, war es wieder so weit: Der Vorstand der Bürgerschützen hatte die Schützenbrüder zur jährlichen „Buschpartie“ eingeladen. Die „Buschpartie“ ist ein „Vogelschießen“ ohne jede Etikette, also im „leichten Bier-Anzug“ und ist gerade deshalb bei den Schützenbrüdern sehr beliebt.

Um 14 Uhr starteten die Bürgerschützen mit dem Fahrrad am Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer und machten sich auf den Weg zum Schießstand in Kevelaer-Twisteden. Hier war bereits alles gerichtet. Die Twistedener hatten für die „Bürger“ den Schießstand hergerichtet, Schützenbrüder Thomas Nolden und Jan Klucken die „Infrastruktur“ für die Getränkeversorgung hergerichtet und der Grill zeigte erste Glut, um so auch „feste“ Nahrung bieten zu können.

Vizepräsident Thomas Nolden begrüßte rund 30 Schützenbrüder und wünschte allen viel Erfolg beim Schießen und allen gesellige Stunden. Bereits mit dem 50. Schuss gelang es Theo Lemmen den ersten Preis zu erzielen, der zweite Preis fiel durch den 80. Schuss von Thomas Nolden. Mit dem 99. Schuss den 3. Preis errang Stefan Passens. Das zügige Schießen der Preise erlaubte den Schützenbrüdern eine ausgiebige Pause am Grill, um dann gestärkt ins Finale zu gehen.

Und dann wurde es noch richtig spannend: Runde um Runde ging der Wettstreit weiter. Der zähe Vogel gab so schnell nicht auf. Stück für Stück zerlegten die Schützen das zähe Vieh; spannender hätte es nicht sein können. Stefan Passens war es dann dem neben Treffsicherheit auch das Quentchen Glück holt war. Stefan Passens ist Buschkönig der Bürgerschützen 2022.