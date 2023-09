Am 9. September 2023 fand bei Kaiserwetter, die sechs Finalspiele der „Kevelaerer Stadtmeisterschaft des Sparkassencup“ statt. Die Ausscheidungsspiele wurden auf den verschiedenen Anlagen der Kevelaer Ortschaftsvereine ausgetragen. Nur der Finalsamstag fand alleinig in Kevelaer beim Organisator Blau Weiss Kevelaer statt. 146 Meldungen für die erste Veranstaltung sind nach Auffassung der Organisierenden „ein gutes Ergebnis und schreien nach Wiederholung im nächsten Jahr“.

Das hatte man übrigens im Voraus schon eingeplant und Wanderpokale an die Siegerinnen und Sieger überreicht.

Es wurde in den Klassen Herren bis 50, über 50, Damen Einzel, Damen Doppel, Herren Doppel und Mixed gespielt. Jeweils drei Paarungen wurden zeitgleich ausgetragen. Es entwickelten sich spannende Spiele, was die Zuschauer mit viel Beifall für alle Spieler belohnten. Alles lief superfair ab. Die Gastwirtinnen und Gastwirte im Tennisheim sorgten für durststillende Getränke und für diverse Verpflegung.

Die Ergebnisse:

Herren bis 50: Torsten Derricks BW Kevelaer, gegen Pascal Schnaudt, TC Keckfoars Kervenheim, 7:6 /6:4. Herren Ü 50: Torsten Derricks, BW Kevelaer gegen Johannes Jansen, TC Twisteden, 6:3/6:1. Damen Einzel: Monika Janßen gegen Kim Schreiber, beide TC Twisteden, 6:3/6:1. Damen Doppel : Floeth/Thyssen gegen Voss/Wefers, alle BW Kevelaer, 6:1/6:1. Herren Doppel : Lindemann/Leenen gegen Molderings/Leck, alle TC Winnekendonk, 6:1/6:4. Mixed: van Baal/van Baal gegen Roeloffs/Janssen, alle BW Kevelaer, 6:2/4:6/10:12.

Leider sind die Teilnehmenden von Union Wetten in den Vorrunden ausgeschieden, waren aber auch begeistert dabei. Besonderen Dank gebührt den Organisatorinnen und Organisatoren Britta Roelffs, Jürgen Ripkens und Ralf Ebeling, die für den reibungslosen Ablauf und die Vorplanung der Spielpläne verantwortlich waren.