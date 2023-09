Gefeiert wurde mit einer zweitägigen Hausmesse 100 Jahre Familienunternehmen Brocks

/ von Lisa Schweren

Felix, Wilhelm und Daniel Brocks (v.l.) stoßen auf das Jubiläum an. Foto: Hardt Media

1923 gründete Theodor Brocks aus seiner Garage heraus sein Unternehmen. Damals hätte er wohl nicht gedacht, dass sich seine Kunden auch noch 100 Jahre später auf das Unternehmen verlassen können. Denn wie sein Urenkel Daniel Brocks erzählt, halten einige Kundenbeziehungen schon seit Beginn des Unternehmens. „Die Großeltern haben schon zusammengearbeitet und jetzt arbeiten wir alle immer noch zusammen“, sagt er stolz.

Das musste natürlich gebührend gefeiert werden. So fand am Wochenende an zwei Tagen eine Hausmesse auf dem Unternehmensgelände am Gewerbering in Kevelaer statt. An diesem Standort liegt der Firmensitz nun schon seit 40 Jahren. Die Hausmesse ist ein Ereignis, das nur zu ganz besonderen Anlässen stattfindet. So liegt die letzte Hausmesse bereits 25 Jahre zurück und fand zum 75-jährigen Bestehen statt.

Die Firma Brocks deckt mit ihrer Arbeit vier Bereiche ab: Nahrungsmitteltechnik, Großküchentechnik, Kälte- und Klimatechnik und Fleischereibedarf. Zur Messe waren 40 Aussteller aus diesen Bereichen angereist, um ihre neuesten Geräte vorzustellen. Bei allen Ausstellern handelte es sich ausschließlich um langjährige Vertragslieferanten. Eingeladen waren Kunden und deren Familien. „Wir pflegen eine enge Beziehung zu unseren Kunden“, erzählt Daniel Brocks. Insgesamt kamen 500 bis 600 Menschen zur Hausmesse. „Wir sind sehr zufrieden mit den Besucherzahlen“, sagt Brocks.

Die Besucherinnen und Besucher der M…