Stadt Kevelaer sagt Danke und nimmt Abschied

Irgendwann ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen – vom Kollegium, dem Arbeitsplatz und einer lange ausgeübten Tätigkeit. Bei der Stadt Kevelaer standen zum Jahresbeginn gleich sechs Verabschiedungen von langjährigen Mitarbeitenden ins Haus. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler bedankte sich persönlich bei den Kolleginnen und Kollegen.

Ursula Buddenbruck schied nach über 42-jähriger Dienstzeit aus dem aktiven Dienst der Stadt Kevelaer aus. Am 1. April 1980 wurde sie als Sachbearbeiterin im Melde- und Passamt eingestellt. Mit der Einrichtung des Service-Centers 1996 wechselte sie in diesen Bereich. Für das gesamte Team sowie für viele Mitarbeitende der Verwaltung war Ursula Buddenbruck eine wertvolle und vertrauensvolle Kollegin. Insbesondere bei neuen und jungen Mitarbeitenden galt sie als Vorbild mit Fachkenntnissen.

Angelika Looschelders blickt auf eine 16-jährige Tätigkeit im Dienst der Stadt Kevelaer zurück. Im März 2006 wurde sie zunächst als Sachbearbeiterin im Service-Center und ab November 2008 parallel als Schulsekretärin in der städtischen katholischen Grundschule Wetten eingestellt. Ab August 2012 war sie als Sachbearbeiterin in der Personalabteilung tätig. Im Jahr darauf wurde sie parallel im Schulverwaltungsamt eingesetzt und wechselte dann 2014 vollständig zur Abteilung „Schulen und Sport“. Bis zu ihrem Renteneintritt am 31. Oktober 2022 war Looschelders Ansprechpartnerin für die Elternbeitragsberechnung im Offenen Ganztag sowie im Mittagstreff. Des Weiteren war sie insbesondere für die Schulsekretariate Ansprechpartnerin in vielen Fragen rund um das Schulleben.

Ulrike Daniels wurde am 1. März 2010 bei der Stadt Kevelaer als Schulsekretärin an der städtischen Gemeinschaftshauptschule eingestellt. Nach der Gründung der Gesamtschule Kevelaer und mit dem Auslaufen der städtischen Gemeinschaftshauptschule wechselte sie zum Schuljahr 2019/2020 dann bis zu ihrem Renteneintritt am 31. Dezember 2022 in das Schulsekretariat der Gesamtschule Kevelaer. Über 12 Jahre kümmerte sich Ulrike Daniels um die Belange der Schülerschaft, Lehrkräfte sowie Eltern und Erziehungsberechtigten. So begleitete sie die Schülerinnen und Schüler in ihrer schulischen Entwicklung und war stets Ansprechpartnerin für die vielfältigen Aufgaben innerhalb der Schulverwaltung.

Barbara Unkrig-Schläger blickt auf eine neunjährige Tätigkeit im Dienst der Stadt Kevelaer zurück. Im Jahr 2013 wurde sie zunächst als kaufmännische Angestellte bei der Wirtschaftsförderungs GmbH der Wallfahrtsstadt Kevelaer angestellt. Anschließend war sie ab dem 1. April 2014 durchgehend Mitarbeiterin des „Stadtmarketing“/Stabstelle „Kevelaer Marketing“ und unterstützte dort mit großem Engagement. Vom 1. Juni 2016 bis zum 30. Juni 2020 übernahm sie zusätzlich die Vertretung im Vorzimmer des Bürgermeisters. Als Mitarbeiterin des Kevelaer Marketing hat sich Barbara Unkrig-Schläger unter anderem um die Organisation des traditionellen „Kevelaerer Heißluftballon-Festivals“ gekümmert, die Anfragen und Buchungen des Konzert- und Bühnenhauses abgewickelt und tatkräftig bei der Pressearbeit unterstützt. Mit ihrer positiven Art und ihrer Gelassenheit, mit stressigen Situationen umzugehen, war sie immer ein wichtiger Teil des Teams.

Ursula Quickert-Messmer schied am 31. Dezember 2022 nach 24-jähriger Dienstzeit aus dem aktiven Dienst der Stadt Kevelaer aus. Am 1. Januar 1998 wurde sie im Sozial- und Erziehungsdienst bei den „Pädagogischen Diensten“ eingestellt und unterstützte dort zunächst für vier Jahre. Ab dem 1. März 2018 unterstützte sie durchgehend die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung des Jugendamtes im Bereich der Fachberatung für die Kindertagespflege und hat mit viel Einfühlungsvermögen gerne und engagiert mit den Kindertagespflegepersonen zusammengearbeitet. Auch ortsübergreifend pflegte sie gute Kontakte zu den Fachberatungen der Nachbarkommunen. Ihr Herzensprojekt, die „Sonnenblumengruppe“, das insbesondere Kindern mit Fluchthintergrund den Zugang zu Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege erleichtern soll, betreute sie vom 1. September 2021 bis 31. Dezember 2022.

Gerhard Derksen geht nach 29-jähriger Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand. Am 1. März 1993 wurde er als Elektriker im Betriebshof bei der Stadt Kevelaer angestellt, wo er bis zum Renteneintritt seine Arbeit mit großem Pflichtbewusstsein verrichtete. Er kümmerte sich unter anderem um die Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung, die Brunnentechnik sowie die Elektroverteilerkästen und die städtischen Elektrogeräte.

Bei der offiziellen Verabschiedung nutzten Bürgermeister Dr. Pichler, Personalchef Werner Barz, Personalratsvoritzender Stefan Reudenbach sowie die jeweiligen Vorgesetzten der ausscheidenden Mitarbeitenden die Gelegenheit, Dank und Anerkennung für die jahrelange Tätigkeit bei der Stadt Kevelaer auszusprechen.