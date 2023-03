Markus Aben trägt für den Musikverein Winnekendonk die Festkette Ein musikalisches Festjahr beginnt

/ von Elena Gavriil

Feierstimmung beim Heimatabend in WiDo: (v.l.) Georg Werner (Geschäftsführer Gesellige Vereine), Christian Mülders (Präsident GV), Adjutant Hans-Gerd Leenen, Britta Aben (Ehefrau vom FKT), Festkettenträger Markus Aben und Ortsvorsteher Erich Reiser. Foto: Georg Drißen

Dass der Winnekendonker Musikverein den Heimatabend eröffnet, ist nichts Neues. So kennt man‘s, so ist‘s Tradition. Doch am vergangenen Samstag wurde diese Tradition bei den Musikerinnen und Musikern begleitet von einem ganz besonderen Gefühl. Denn in diesem Jahr sind sie der festgebende Verein, stellen Festkettenträger samt Adjutant, stehen im Mittelpunkt des Festjahres – und übernehmen damit den Staffelstab vom SV Viktoria Winnekendonk.

Nach den Grußworten durch den gerade frisch gewählten Präsidenten der Geselligen Vereine, Christian Mülders, sowie Bürgermeister Dr. Dominik Pichler ging der Blick zunächst nicht nach vorn aufs anstehende Festjahr, sondern zurück. Georg Drißen nahm die Gäste in der ÖBS mit auf eine Zeitreise durch die Dorfgeschichte der vergangenen 170 Jahre. Schützenthrone, Karneval, historische Gebäude – all das festgehalten in Bildern – präsentierte der Winnekendonker.

Und auch Peter Schlossarek, Vositzender des SV Viktoria Winnekendonk, blickte zurück. Zurück auf ein Festjahr, und gleichzeitig auf das 100-jährige Bestehen des Vereins, mit vielen Erinnerungen. „Wir hatten ein super Jahr mit viel Spaß, Freude, teilweise auch Ausgelassenheit (…) Es war wirklich ein tolles Jahr, das wir erleben durften (…) Man merkte eigentlich bei jeder Veranstaltung, wie befreit auch die Mitfeiernden waren, endlich mal nach Corona wieder frei auftrete…