Lebensgarten wird Teil von Gebomed

Der 2013 gegründete Pflege- und Betreuungsdienst „Lebensgarten“ aus Kevelaer-Winnekendonk gehört seit dem 01.12.2023 zur Gebomed GmbH. Silvia Schöneis, die Gründerin und langjährige Inhaberin des Lebensgartens, wird im Unternehmen weiterhin als Standortleiterin Kevelaer tätig sein und auch das gesamte Pflege- und Hauswirtschaftsteam wurde übernommen.

„Schon seit Jahren arbeiten Gebomed und der Lebensgarten vertrauensvoll im Arbeitskreis der privaten Pflegedienste im Kreis Kleve zusammen. Beide Betriebe haben eine sehr ähnliche Pflegephilosophie und passen in vielen Aspekten wirklich gut zueinander. Da in Kevelaer im Büro und in den Pflegeteams die gleichen Personen wie bisher arbeiten, wird sich für die durch uns versorgten Menschen nicht viel ändern“, erklärt Schöneis.

Gebomed Geschäftsführer Mathis van Meegen ergänzt: „Wir freuen uns sehr über diese tolle Verstärkung sowie darüber, dass wir durch den Lebensgarten künftig auch am Standort Kevelaer vertreten sind. Frau Schöneis und das gesamte Team vom Lebensgarten haben sich über die Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Auf dieser Basis setzen wir mit Freude die Arbeit zukünftig gemeinsam fort!“

Die aus Goch stammende Gebomed GmbH ist seit über drei Jahrzehnten in der ambulanten Alten- und Krankenpflege aktiv. Mit Pflegebüros in Goch, Geldern, Kalkar und Kevelaer werden täglich mehrere hundert Menschen pflegerisch oder hauswirtschaftlich versorgt. Gebomed befindet sich im Wachstum. In diesem Jahr sind bereits zwei neue Standorte am Niederrhein hinzugekommen (Kalkar, Kevelaer). Auch deshalb legt das Unternehmen größten Wert auf den Bereich Ausbildung und hat aktuell 40 pflegerische Azubis.