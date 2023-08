Buntes Programm beim K-Vibez begeistert Jung und Alt Sprayen, skaten, tanzen

/ von Geertje Wallasch

Früh übt sich: Sowohl jüngere als auch ältere Teilnehmende stellten ihr Können beim K-Vibez-Festival im Skatepark unter Beweis. Fotos: Vera van der Viven

Der Veranstaltungstag der zweiten Auflage vom Kevelaerer Skate- und Graffiti-Festival „K-Vibez“ zeigte sich bei bestem Wetter und nach dem verregneten Vortag von seiner besten Seite. Über den Tag füllte sich der Skatepark immer mehr. Früh am Morgen waren die Sprayer schon aktiv, die ersten Konturen waren zu erkennen. Zwei Graffiti-Künstler aus Mönchengladbach hätten sich nach eigenen Angaben zwar etwas mehr Platz zum Sprayen gewünscht, aber so sei das manchmal. Das nächste Mal hätten sie vielleicht wieder mehr Glück. Begeistert waren einige Kinder, die sich auf großen aufgestellten Leinwänden ausprobierten.

Auch die Skatebahn wurde von Beginn an von den Skatern zum Aufwärmen und Probieren genutzt. Darunter auch Jasmin Tran, die diesen Sport seit zwei Jahren betreibt – ganz privat, ohne Anschluss an einen Verein. Die junge Frau benutzte sogar die Geländer zum Skaten, die die Bahnen begrenzen. Sie freute sich auf den später stattfindenden Wettkampf, bei dem sie dann sogar den 1. Platz in der Kategorie ‚Ladies‘ belegte. Auf dem Sportplatz machten sich Basketballer fit für ein Streetball-Match, das in diesem Jahr zum ersten Mal stattfand. Der Skatepark wie auch der angrenzende Sportplatz füllten sich mit Besuchern und Besucherinnen. Viele Familien waren an diesem Samstag unterwegs. Da nutzte man doch gleich auch die Möglichkeit, hier zu Mittag zu essen. „Herr Lehmann“ hatte nicht nur Wedges vom Ofyr – eine Feuerschale mit Grillplatte – im Angebot, sondern auch eine Skatersemmel, die sehr gefragt war.