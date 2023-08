Die Wallfahrtstadt Kevelaer besuchen

Am Freitagvormittag besuchte Gabi aus Oberhausen die Wallfahrtssstadt. Gabi ist Palliativpatientin und 53 Jahre alt. Als Kind ist sie regelmäßig mit ihren Eltern nach Kevelaer gepilgert. Ihr sehnlichster Wunsch war es, Kevelaer noch einmal besuchen zu dürfen. Dieser Wunsch wurde an das Team der Aktion „Herzenswunsch-Krankenwagen“ der Malteser herangetragen. Nach einigen Telefonaten und Terminabsprachen wurde dieser Wunsch nun erfüllt. Michaela und Dirk von den Maltesern machten sich mit Gabi auf den Weg nach Kevelaer, wo sie von Marianne Heutgens und Udo Fischer begrüßt wurden. Ziele des Tages waren die Basilika, die Kerzenkapelle, in der man auch einem Gottesdienst beiwohnte, und das Café Heilen, wo die Gäste mit Getränken und Essen verwöhnt wurden. Nach vielen Gesprächen verabschiedete man sich schließlich und die drei Gäste aus dem Ruhrgebiet machten in Kevelaer noch einen Stadtbummel, bevor es schließlich nach Hause ging. Der „Herzenswunsch-Krankenwagen“ wird von der Diözese Essen verwaltet und von den Maltesern in Mülheim betreut. Alles in allem ein emotionaler Tag, der von allen Beteiligten noch verarbeitet werden muss, schreiben Fischer und Heutgens.