Spannende Spiele im Vergleichswettkampf

Die Schachclubs Kranenburg, Uedem und Kevelaer feiern in diesem Jahr ihr jeweils 75jähri­ges Vereinsjubiläum. Aus diesem Anlass haben die Vereine einen Vergleichs­wettkampf im Museum in Kevelaer veranstaltet (das KB berichtete). Dort lieferten sich Spieler und Spielerin­nen spannende Partien. Gespielt wurde mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und einer Zeitgutschrift von 5 Sekunden je Zug. Von den gespielten vier Runden konnten die Uedemer drei Runden für sich entscheiden. Am Ende gewann Uedem den Vergleichs­kampf knapp vor Kevelaer und Kranenburg. Bei dem Vergleichswettkampf der Jugendlichen zwischen Uedem und Kevelaer ergab sich nach sechs Runden ein Gleichstand zwischen vier Spielern der beiden Vereine. Somit musste die Entscheidung in einem Blitzentscheid fallen. Dabei wird mit einer Bedenkzeit von nur 3 Minuten und 2 Sekunden je Zug gespielt. Hier konnte sich der jüngste Teilnehmer, Oscar Balser aus Kevelaer, den Gesamtsieg knapp von Mika Tillemann aus Uedem sichern. Den dritten Platz sicherte sich Vladsylava Boi­chuk, ebenfalls aus Kevelaer.