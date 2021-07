Kevelaerer Unternehmer starten Spendenaktion für Hochwasseropfer Charity-Festival im Bootshaus

Das Bootshaus wird zur Location für ein Charity-Event. Foto: 1 Second / Sebastian Swertz

Helfen, aktiv werden, unterstützen. Das haben sich in diesen Tagen viele Menschen auf die Fahne geschrieben. Bei den Überflutungen in NRW und Rheinland-Pfalz haben nicht nur Menschen ihr Leben verloren, auch unzählige Existenzen wurden zerstört. Nachdem für einige Sachspenden bereits ein „Stopp“ ausgerufen wurde, da die Menge der Hilfsgüter die Lagerkapazitäten überschreitet, wird neben helfenden Händen vor allem Geld benötigt. Geld zur Bewerkstelligung der Aufräumarbeiten, zum Wiederaufbau von Existenzen. Auch in Kevelaer möchte man helfen. Am Wochenende gibt‘s eine Charity-Veranstaltung im Bootshaus.

Ins Leben gerufen hat das „helping hands festival“ der Straelener Dirk Roosen, der zu den Organisatoren des Festivals „City of Flowers“ (cof) in Straelen gehört. Roosen war am Wochenende bei den niederländischen Nachbar*innen vor Ort, um im Kampf gegen die Hochwasserlage mit anzupacken. Daraufhin entstand die Idee, über die Manpower hinaus aktiv werden zu wollen.

Mit Mike Püllen (Starlack), Janik Hensen (Dekor Event) und Marc Moors (Bootshaus) hat Roosen schnell Kevelaerer Unternehmer gefunden, die sich an der Aktion beteiligen und ihre Dienste kostenlos zur Verfügung stellen. Am Samstag, 24. Juli 2021, startet das elektronische Spendenfestival um 15 Uhr im Bootshaus in Kevelaer. Der Eintritt beträgt 10 Euro, es gibt keinen Kartenvorverkauf. Der komplette Erlös daraus wird auf ein nationales Spendenkonto zugunsten der Hochwasseropfer eingezahlt.

Cocktails, Essen und eine Tombola