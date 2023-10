Spielerisch die Innenstadt entdecken

Nun ist es endlich so weit, die neue Kevelaerer Kinder-App geht an den Start! Ab sofort können Kinder und alle Interessierten in jedem Alter selbstständig oder zusammen mit der Familie die Kevelaerer Innenstadt entdecken. Dabei werden Fragen über Kevelaers Sehenswürdigkeiten mit einer spannenden Hintergrundgeschichte verknüpft.

„Wir freuen uns, dass dieses tolle neue Angebot allen Nutzern unsere Stadt noch ein Stück näherbringt“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Das moderne Stadtspiel kann ganz einfach über die App MUSEUM VIRTUELL auf dem Handy oder über https://kevelaer-entdecken.de auf dem PC gespielt werden. Dazu ist lediglich ein Internetzugang erforderlich.

Schülerin Lea und der Geistersoldat Hans finden sich dank einer unvorhersehbaren Reihe von Ereignissen eingeschlossen in einem Bunker wieder. Wird Lea sich rechtzeitig mit Hans‘ Hilfe aus dem Bunker befreien können, um mit Lukas zur Jahrgangsstufenparty zu gehen? Und findet Hans mit der Hilfe von Lea die Münze, die ihn befreit? Dies kann nur mit der Unterstützung der App-Nutzer gelingen. Die Kids erwartet eine abwechslungsreiche Tour mit spannenden Rätseln und Aufgaben zur Stadtgeschichte.

Mit viel Spaß und Ehrgeiz wurde die App von Kevelaerer Schülerinnen und Schülern eingespielt. Diese durften sich erstmalig als Schauspieler unter Beweis stellen und sich zusammen mit Hendrik Duryn, bekannt aus der Fernsehserie „Der Lehrer“, auf spannende Drehtage freuen. „Gemeinsam mit den Machern um Dirk Leiber von der ´Museum Virtuell GmbH´ war es uns ganz wichtig, mit der Hintergrundgeschichte das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen zu stärken und die richtigen Werte des Lebens zu zeigen. Etwas, das auch Duryn ganz besonders am Herzen liegt“, betont Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus.

Nach gelungener Befreiung können sich die App-Nutzer auf eine Belohnung in Form einer Münze freuen. Für die Herbstferien hat sich das Team vom Kevelaer Marketing eine besondere Überraschung ausgedacht. Alle Spieler, die die App im Zeitraum vom 29. September 2023 bis zum 15. Oktober 2023 erfolgreich beenden, dürfen sich zusätzlich zu der Münze auf eine kleine Erfrischung freuen. Beides kann gegen Vorlage der E-Mail-Bestätigung aus dem Spiel in der Tourist Information im Rathaus oder im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob abgeholt werden.