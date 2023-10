Am Tag der Einheit erlebte Kevelaer die dritte Auflage der Oldtimer-Treckerwallfahrt Prozession der PS-starken Landmaschinen

/ von Franz Geib

Die dritte Treckerwallfahrt: Die historischen Fahrzeuge wurden gesegnet. Foto: FG



Sie knatterten lautstark und fast schien es, als ob der Boden des Parkplatzes an der Marienbasilika bebte: Am vergangenen Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, fand zum mittlerweile 3. Mal die Oldtimer-Treckerwallfahrt in Kevelaer statt oder, um es, wie Pastoralreferent Bastian Rütten es in diesem Falle tut, in Superlativen auszudrücken: die wohl PS-stärkste Prozession im Jahr.