Spende für Seid Einig

In der vergangenen Woche konnte der Präsident der Geselligen Vereine von Kevelaer, Marcus Plümpe, in einer bis auf den letzten Sitzplatz gefüllten Feuerwache die Vereinsvorstände zur Mitgliederversammlung begrüßen.

Nach einem Rückblick auf einen sehr musikalischen Heimatabend richteten die Anwesenden den Blick auf die diesjährige Kirmes im Mai. Der Musikverein erklärte, dass es auch in diesem Jahr ein tolles Kirmesprogramm gibt. Eine Besonderheit dabei: Am Kirmessonntag wird es einen Sternenmarsch geben. Mehrere Musikzüge und Chöre ziehen in die Marienstadt, um abschließend im Kirmeszelt zu enden. Alle Vereine freuen sich heute schon auf eine tolle Kirmesfeier.

Jedes Jahr findet zur Proklamation des Festkettenträgers am Heimatabend eine große Tombola statt. Der festgebende Verein, der die Tombola organisiert, hatte bereits im Januar den Geselligen Vereinen vorgeschlagen, mit dem Reinerlös der Verlosung die Kevelaerer Stiftung „Seid Einig“ zu unterstützen. Einstimmig sprachen sich die 14 Vereine dafür aus uns folgten somit dem Vorschlag.

Der festgebende Verein der diesjährigen Kirmesfeier in Kevelaer, der Musikverein – Basilikamusik an St. Marien, übergab den Reinerlös von 3.000 Euro an die Stiftung „Seid Einig“. Festkettenträger Georg Seegers und sein Adjutant Raphael Seegers freuten sich sehr, den symbolischen Scheck für die Bürgerstiftung an Stefan Janssen und Marcel Robens übergeben zu können.

Die Bürgerstiftung „Seid Einig“ wurde 2008 anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Geselligen Vereine Kevelaer gegründet.

Ziel der Gründung einer Bürgerstiftung war, Kindern und Jugendlichen, denen es aus familiären oder finanziellen Gründen nicht gut geht, den Zugang zum gesellschaftlichen Leben in Kevelaer zu ermöglichen.

„Seid Einig“ finanziert kurzfristig Schulmaterialien, Unterstützung für Klassenfahrten, Vorfinanzierung für Mittagessen des Ganztages oder auch sportliche sowie musikalische Talentförderungen.

Die Unterstützung ist sehr individuell. So werden auch ganz Projekte im Rahmen des Kompetenztrainings unterstützt. Weiteres ist auch hier abrufbar: https://seid-einig.de/.