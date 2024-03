Neuer Schornsteinfeger in Kevelaer

Ansgar Basten aus Weeze wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf auf den Kehrbezirk Kleve 18 in Kevelaer zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bestellt.

Sein Vorgänger Hans-Friedrich Nommensen geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Basten hat als Meistergeselle 19 Jahre die Schornsteine in Weeze gefegt und war seit 2012 bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger in Moers.

Jetzt hat es ihn wieder in Richtung Heimat gezogen.

Ab 1. April 2024 möchte Herr Basten für die Kunden in Kevelaer der Ansprechpartner, für Fragen rund um die Betriebs- und Brandsicherheit von Feuerungsanlagen sowie die Energiewende sein.