Kevelaerer Museum sucht Spielzeug-Spenden

Im Rahmen der kommenden Ausstellung „Playmobil®. Grenzenloser Spaß!“ sucht das Niederrheinische Museum Kevelaer Spielzeugspenden. Alte Figuren in kleinen und großen Mengen sollen in der Ausstellung für Spielecken und Aktionen, die im Rahmen der Ausstellung stattfinden, zum Einsatz kommen. „Jedes Playmobil® ist willkommen – nur sauber sollte es sein“, schreibt das Niederrheinische Museum Kevelaer. Die Spenderinnen und Spender erhalten eine kostenlose Eintrittskarte für den Besuch in der Ausstellung, die am 12. November 2023 eröffnet wird.

Spenden können an der Museumskasse zu den bekannten Öffnungszeiten abgegeben werden, eine Rückgabe nach der Ausstellung ist nicht eingeplant, sondern eine Abgabe an bedürftige Familien. Infos unter Tel. 0 28 32. 95 41 20, an der Museumskasse oder Anfragen an: info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.