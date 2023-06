Am 18. Juni 2023 findet um 12 Uhr das traditionelle Sommerkonzert der „Jungen Streicher Kevelaer e.V.“ statt. „Streichmäuse” und „Capella Piccola”, das Einsteiger- und das Mittelstufenorchester der Jungen Streicher Kevelaer, präsentieren bei ihrem traditionellen Sommerkonzert schwungvolle Musik aus drei Jahrhunderten. Die Leitung hat Maren Brezinka. Eine begrenzte Anzahl an Karten ist für 6 Euro im Vorverkauf des Niederrheinischen Museums in Kevelaer erhältlich.