Sommer-Angebote locken nach Kevelaer

Im Sommer schon was vor? Wer noch nach Inspirationen für abwechslungsreiche Sommer-Aktivitäten sucht, sollte nun genau achtgeben, denn das Kevelaer Marketing hat allerlei Angebote im Gepäck.

„Wir möchten den Einheimischen und Gästen unserer Stadt und des Niederrheins mit vielseitigen Angeboten all‘ unsere Facetten zeigen. Der Niederrhein hat viel zu bieten, da ist für jede Altersklasse etwas dabei“, ist sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings und Wirtschaftsförderin, sicher. Einige dieser Angebote stellt das Kevelaerer Tourismus-Team nun vor.

So freut sich das Radfahren am Niederrhein zum Beispiel großer Beliebtheit. Denn: „Die Knotenpunkte am gesamten Niederrhein erleichtern die Suche und lassen auch eine spontane Routenänderung zu“, freut sich Melanie Pastuska vom Kevelaer Marketing über das Angebot. Perfekt also für alle Generationen. Wie wäre da zum Beispiel eine Tour der Enkelkinder mit den Großeltern? Vielleicht sogar (nach Verfügbarkeit) kombiniert mit einer ganz naturnahen Übernachtung auf dem Zeltplatz „Anna Fleuth“, wo die selbst gebackene Pizza aus dem dortigen Natursteinofen nach einer schönen Radtour doch besonders gut schmeckt. Ein Fahrradtransport mit der Deutschen Bahn erleichtert die Anreise nach Kevelaer. Für die Radel-Erprobten bietet das Knotenpunktsystem längere Routen, auf denen sich wunderbar der Kreis Kleve oder auch die benachbarten Niederlande erkunden lassen.

Abweichend vom Knotenpunktsystem hat sich das Tourismus-Team des Kevelaer Marketings zudem weitere interessante Routen unterschiedlicher Länge einfallen lassen. Alle Touren sind über komoot und outdooractive abrufbar.

Kevelaers Wanderwege

Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann sich über verschiedene Wanderrouten rund um Kevelaer freuen. „Von der Spielplatzroute für Familien über schöne Landschaften für Naturfreunde hin zu den Vitalwanderwegen für Gesundheitsbewusste“,berichtet Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Die Vitalwanderwege starten im Übrigen alle im Solegarten St. Jakob, der damit ein perfekter Ausgangspunkt für einen erholsamen Tag ist.

Geschichte und Kultur

Regelmäßig werden das ganze Jahr hindurch Stadtführungen zu unterschiedlichen Themen für Einzelgäste und Familien angeboten. „Unser Gästeführer-Team denkt sich da auch schon mal ganz einzigartige und originelle Führungen aus, die es sonst in dieser Art nicht gibt“, betont Barbara Dicks vom Tourismus-Team die Besonderheit der Führungen. Diese finden mehrmals monatlich statt und können, ebenso wie die Vitalprogramme, spontan besucht werden. Eine perfekte Ergänzung ist das Niederrheinische Museum mit seinen vielen Dauer- und Sonderausstellungen.

Familienspaß Geocaching

Gemeinsam oder auch alleine auf Spurensuche gehen! Das Kevelaer Marketing hat gleich mehrere Touren im Angebot. „Da sollte für alle etwas dabei sein. Und wer statt mit dem Handy lieber mit einem entsprechenden GPS-Gerät auf die Suche gehen möchte, bekommt dieses direkt bei uns zur kostenlose Ausleihe“, bietet Susanne Mäschig-Kellings aus der Tourist Information im Rathaus an.

Quality-Time im Solegarten

Richtig! Denn der Solegarten steht in erster Linie für Gesundheit und Entschleunigung. Das Herzstück bildet das muschelförmige begehbare Gradierwerk, das im Sommer in seinem Inneren herrliche Kühle verspricht. Außerdem locken ein Atemweg mit zwölf Stationen mit kleinen Videos zu den Übungen, Liegen und Ruhebereiche rund um das Gradierwerk, Kneipp-Anlagen, Boulefelder, Fitness-Geräte und nicht zu vergessen der Kinderspielbereich mit einem brandneuen integrativen Gerät, auf dem auch körperlich beeinträchtigte Kinder schaukeln können.

„Wir geben gerne Tipps zur Nutzung der Angebote sowie viele Ausflugstipps und verleihen für die Familien-Challenge auch das passende Boulespiel“, freut sich das Team des Informationsgebäudes im Solegarten St. Jakob.

Kultur und Gesundheit

Mittwoch ist in den Sommerferien in Kevelaer Kinotag und die Kids können sich auf tolle Unterhaltung im Konzert- und Bühnenhaus freuen.

Zudem hat bereits der Vorverkauf für Theaterangebote aller Genres für die Spielzeit 2023/2024 begonnen. „Wir beraten gerne und stellen direkt die Karten aus. Immer gefragt sind diese auch als Geschenk“, betont Monika Metsch aus der Tourist Information.

Dieses Angebot gibt es übrigens täglich, da alle Karten und die meisten Merchandise-Artikel auch im Informationsgebäude des Solegartens erhältlich sind.

Erst Kaffee, dann Shopping?

Kevelaers Innenstadt lockt mit tollen kleinen Cafés und vielen inhabergeführten Geschäften. Da wird Beratung noch großgeschrieben. Sei es der Anorak für die Kleinen oder die Tasche für die Partnerin. Buchhandlungen führen viel mehr als nur Bücher und Modetrends sorgen für Urlaubsfeeling. „Der Weg durch die Innenstadt führt immer auch über den Kapellenplatz mit Gnadenkapelle und Marienbasilika. Ein Ort, an dem ebenfalls tief durchgeatmet werden kann“, weist Annika Manthey vom Kevelaer Marketing auf die besondere Atmosphäre des Platzes hin.

Hier laden zudem die vielen Kerzenstände an der Kerzenkapelle dazu ein, kurz innezuhalten und eine Kerze zu entzünden, für sich oder die Lieben zu Hause – verbunden mit dem stillen Wunsch nach Gesundheit und Glück. Historische Straßenführungen, über 200 denkmalgeschützte Häuser, eine Vielzahl von Brunnen, dazu Geschäfte mit besonderen Angeboten machen den Einkauf in Kevelaer besonders. Wo sonst darf geduldig direkt auf mehreren Fahrrädern Probe gefahren werden, wo bekommt der Krippen-Fan auch im Sommer neue Figuren für den Stall daheim?

„Ganz klar in Kevelaer! Unsere Gäste kommen aus diesem Grunde auch schon mal von weit her angereist und kombinieren ihren Einkauf mit dem Besuch unserer Gastronomie, des Kapellenplatzes und des Solegartens“, wissen Tobias Nelke und Heinz-Josef Theunissen von der Wirtschaftsförderung Kevelaer.

Kevelaer setzt auf gutes (Sommer-)Wetter. Frische Luft, Gesundheit, Ambiente – was braucht es mehr? Atempause mit Open-Air-Kino, Hundeschwimmen und Sofa-Konzert sind nur einige bewährte und neue Formate, die Lust auf einen Kevelaer-Besuch machen. „Mit unseren Angeboten möchten wir neugierig machen und gleichzeitig den Menschen eine wunderbare Auszeit bescheren. Zeit zum Genießen, Aktiv sein und Freunde treffen“, berichtet das Veranstaltungs-Team des Kevelaer Marketings über sein Angebot. Mit diesen Angeboten möchte das Marketing-Team rund um Verena Rohde auf das bunte Angebot der Wallfahrtsstadt Kevelaer aufmerksam machen.

„Wir haben hier so viel Potenzial, das es für uns und unsere Gäste und natürlich die Kevelaerer zu nutzen gilt. Mit unserem breiten Angebot hoffen wir, alle Altersgruppen zu berücksichtigen und freuen uns auf viele schöne Momente und Veranstaltungen in unserer wunderbaren Stadt“, freut sich Verena Rohde. Und wer sich nicht festlegen möchte, sich gern vom Tag überraschen lassen möchte, reist einfach ganz gemütlich an und lässt sich in der Tourist Information beraten.

Weitere Informationen

Alle Informationen gibt es auf www.kevelaer-marketing.de oder vor Ort in der Tourist-Information im Rathaus oder im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob. Zudem sind hier viele Tipps zur Tages- und Routengestaltung erhältlich.