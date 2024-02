Solidaritätsessen für Haiti

Seit 30 Jahren unterstützt der Missionsausschuss St. Urbanus Winnekendonk die Arbeit von Pater Stra und Pater Lephene in Haiti. Sie geben Straßenkindern zu essen, ein Bett zum Schlafen, ein Zuhause, Lakay. Wenn es möglich ist, können sie einen handwerklichen Beruf erlernen.

Nach Abschluss der Ausbildung bekommen die Jugendlichen Werkzeuge, die sie benötigen, um ihren erlernten Beruf in ihrer Heimat ausführen zu können. So entkommen sie der Gewalt auf den Straßen von Port-au-Prince oder Cap Hatien. Die Werkzeuge werden unter anderem von dem gespendetem Geld aus Winnekendonk in Deutschland gekauft und dann ab Rotterdam nach Haiti verschifft. So ist gesichert, dass jeder Euro den Straßenkindern zugutekommt.

Die nächste Aktion ist ein Solodaritätsessen am 2. Fastensonntag, 25.02.2024, ab 11 Uhr im Pfarrheim in Winnekendonk. Es gibt wieder gegen eine Spende eine leckere Hühnersuppe, auch zum Mitnehmen. Bitte Behälter mitbringen.