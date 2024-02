Farbenfrohe Ausstellung

Großformatige Werke der Künstlerin Beate Elber-Kautz können in den nächsten Wochen in der Cafeteria des Katharinen-Hauses bewundert und erworben werden. Besucher sind täglich zu den üblichen Öffnungszeiten des Seniorenzentrums des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer willkommen.

Die aus Krefeld stammende Elber-Kautz wuchs in Kempen auf, wo sie ihre Jugend und die Zeit als junge Erwachsene verbrachte. Heute lebt die 58-jährige Künstlerin in Weeze und arbeitet dort in der sozialen Betreuung eines Pflegeheims. „Meine Arbeit ist wie die Malerei eine Berufung“, sagt Elber-Kautz. Zur Malerei kam sie allerdings eher zufällig. „Während einer Schmerztherapie in der Reha habe ich die Acrylmalerei für mich entdeckt und meine Leidenschaft für die Malerei geweckt.“

Bei ruhiger Musik entspannt sich die Künstlerin und bereitet das Material vor. „Die erste Farbe ist entscheidend, alles andere treibt in grenzenloser Phantasie und völlig ungezügelter Schaffenskraft davon“, erklärt die Künstlerin. Sie nutzt ein reichhaltiges Repertoire an Materialien, um ihre innere Welt in großer Vielfalt auf die Leinwand zu bringen.

Ihre erste Ausstellung trug den Titel „Eine Reise beginnt. Aus Gedanken werden Farben“ und macht nun Station im Seniorenhaus des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer.