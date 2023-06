Der Solegarten St. Jakob ist für viele Einheimische und Gäste der Wallfahrtsstadt zum Treffpunkt und zu einer Oase der Entspannung geworden. Anlässlich seines dritten Geburtstags veranstaltet das Kevelaer Marketing gemeinsam mit der „Rockschule“ aus Hamminkeln am Samstag, 24. Juni 2023, zum zweiten Mal die Veranstaltung „So klingt der Solegarten“. Rund um das Gradierwerk werden dann, ab 18 Uhr, verschiedene Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker den Solegarten zu einer ganz besonderen Konzertlocation machen. „Dass wir, dank der Unterstützung der ‚Sparkasse Rhein-Maas‘, die Veranstaltung für alle Besucher kostenfrei anbieten können, freut uns natürlich sehr“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Die “Rockschule” ist mit dabei

Für die passende musikalische Unterhaltung wird eine Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern der „Rockschule“ sorgen, die verschiedene Genres abdecken. So wird der Abend für Besucherinnen und Besucher ein besonderes Klangerlebnis. Welche Künstlerinnen und Künstler genau vor Ort ihr Können präsentieren werden, bleibt in diesem Jahr eine Überraschung. Damit man es sich vor Ort zur akustischen Musik so richtig gemütlich machen kann, sollten sich Gäste mit Picknickdecken oder Campingstühlen und eigenem Proviant ausstatten. Das Infogebäude im Solegarten St. Jakob hat an diesem besonderen Tag nicht wie gewöhnlich von 12 bis 17 Uhr geöffnet, sondern Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr zu nutzen und sich mit aktuellem Prospektmaterial zu versorgen oder Kulturkarten zu erwerben.