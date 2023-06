Komplizierte Themen, einfach erklärt

Die Sieger des ersten Erklärfilmwettbewerbs für Schulen im Kreis Kleve stehen fest. David Kerkenhoff-Szopinski, zweiter stellvertretender Landrat des Kreises Kleve kürte nun die Gewinner-Beiträge gemeinsam mit dem Bildungsbüro Kreis Kleve, den Medienberatern sowie der Schulaufsicht für den Kreis Kleve. Die Organisation des Wettbewerbs lag federführend beim Regionalen Bildungsbüro.

Schülerinnen und Schüler von sechs Grundschulen und zwei weiterführende Schulen haben insgesamt 25 Filmbeiträge für die Premiere des Erklärfilmwettbewerbs im Kreis Kleve eingereicht, die sie im laufenden Schuljahr mit ihren Lehrkräften produziert hatten. Die Themenwahl war frei. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen zu fördern, so dass die rein rezeptive Nutzung digitaler Medien um hilfreiche produktive Kreationen erweitert wird.

Eine Jury wertete die eingereichten Beiträge aus und kürte auf Grundlage eines offiziellen Kriterienkatalogs die Sieger. Die Gewinner erhielten als Preis einen Wert-Gutschein für eine Anschaffung nach Wunsch sowie Kinogutscheine der Klever Kinos. Die Siegerfilme werden außerdem eine Woche lang in den Klever Kinos im Vorspann gezeigt.

„Liebe Kinder, es ist eine besondere Aufgabe, kurz und knapp die wichtigsten Informationen verständlich zusammenzufassen. Nur zwei bis fünf Minuten – in dieser kurzen Zeit habt ihr in euren Filmen wichtige Themen zusammengefasst“, sagte der stellvertretende Landrat in seiner Laudatio. „Ebenso wichtig wie die Qualität der Filme ist aber auch die Freude, die die Kinder beim Drehen hatten. Nicht zuletzt haben sie auf kreative Weise ihre Medienkompetenz verbessert und gelernt, Inhalte zielgerichtet zu nutzen.“

„Think globally, act locally“

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer hatten die Möglichkeit, ihre Kreativität und ihr Talent als Filmemacher unter Beweis zu stellen, indem sie Erklärfilme zum Thema „Think globally, act locally“ produzierten.

In kleinen Gruppen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler engagiert an ihren Projekten und drehten Filme zu verschiedenen Schwerpunkten, die unsere Welt betreffen: Klimawandel, Massentierhaltung, Umweltverschmutzung oder die Wegwerfgesellschaft. Gemeinsam entschied der Kurs, welche Filme für den Wettbewerb eingereicht werden sollten, und schließlich wurden zwei Filme ausgewählt, die dem Thema Kleidung gewidmet waren.

“Made in Bangladesh”

Der erste Film mit dem Titel „Made in Bangladesh“ wurde von Henning Hußmann, Remy Heuvens, Jack Toumas und Ben van Diffelen gedreht. Dieser Film behandelt die Produktionsbedingungen der Textilarbeiterinnen in Bangladesh und wirft ein Licht auf die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind.

Der zweite Film mit dem Titel „Fast Fashion“ wurde von Janne Bräuer, Luiza Baumgartner und Cora Rotthoff produziert und behandelt den nachhaltigeren Umgang mit Kleidung. Der Film regt zum Nachdenken an und bietet Lösungsansätze für die Probleme, die mit der heutigen „Fast Fashion“-Industrie verbunden sind.

„Wir sind stolz darauf, dass beide Filme ausgezeichnet wurden. „Made in Bangladesh“ erreichte den dritten Platz und „Fast Fashion“ wurde zum Sieger gekürt. Diese Auszeichnungen sind das Ergebnis harter Arbeit und Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler“, heißt es aus dem Kevelaerer Gymnasium. „Wir drücken den Filmemachern die Daumen und hoffen, dass ihr Film auch auf der nächsten Ebene erfolgreich sein wird.

Wir freuen uns sehr, dass der Film „Fast Fashion“ eine Woche lang im Tichelpark Kino in Kleve im Vorprogramm gezeigt wird. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um das Engagement und die Botschaft unserer Schülerinnen und Schüler einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir hoffen, dass viele Menschen den Film sehen und inspiriert werden, bewusster mit ihrer Kleidung umzugehen.“

Hintergrund:

Der Erklärfilmwettbewerb hatte in diesem Schuljahr Premiere im Kreis Kleve und wurde vom Regionalen Bildungsbüro unter Federführung von Birgit van Driel in Kooperation mit der Medienberatung der Bezirksregierung Düsseldorf, vertreten durch Silke Herrenbrück, veranstaltet. In den Städten Duisburg und Düsseldorf läuft ein ähnlicher Wettbewerb für Schulen bereits seit Jahren erfolgreich, weitere Kommunen zogen nach.

Inzwischen gibt es eine weitere Runde auf Ebene der Bezirksregierung Düsseldorf. An dieser nehmen die Siegerfilme teil. Die Siegerehrung erfolgt im Spätherbst. Nach der erfolgreichen Premiere wird es auch im kommenden Schuljahr 2023/‘24 einen Erklärfilmwettbewerb im Kreis Kleve geben. Teilnehmen können alle Schulen im Kreisgebiet. Informationen erhalten die Schulen zu Beginn des neuen Schuljahres.