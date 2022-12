Siegreiches Wochenende vor der Winterpause

Für die Kevelaerer Volleyballmannschaften standen am vergangenen Wochenende spannende Partien auf dem Spielplan. Nach einer Absage des Spiels der KSV-Damen gegen den 1. VBC Goch, machte die Kevelaerer Zweitvertretung der Herren auswärts den Anfang gegen den TSV Weeze.

Herren II

In Weeze trat der ungeschlagene Tabellenführer der Bezirksliga aus Kevelaer gegen das Schlusslicht vom TSV Weeze an. Trainer Peter Herbe musste dabei berufsbedingt auf Janik Janßen kurzfristig verzichten.

Der Ausfall war allerdings nicht der Grund für den schlechten Start des Favoriten. Viele leichte Eigenfehler ermöglichten es Weeze, mit 9:3 in Führung zu gehen. Mit einer Auszeit versuchte Peter Herbe, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. Langsam wurde das Kevelaerer Spiel besser und der Vorsprung von Weeze schrumpfte. Wurden in der ersten Satzhälfte noch einige Aufschläge beim KSV verschlagen, wurde Weeze durch druckvolle Aufschläge unter Druck gesetzt und das Spiel gedreht. Mit 25:17 ging Satz eins an den KSV.

In der Folgezeit wechselte Kevelaer häufiger, um allen Spielern Spielzeit zu geben. Der Favorit wurde seiner Rolle immer mehr gerecht. Marco Bergers konnte im Angriff seine körperlichen Vorteile ausspielen und war faktisch ohne Gegenwehr. Punkte für den TSV Weeze waren dann auch meist Eigenfehler des KSV. Auch der zweite Satz ging mit 25:17 an die Kevelaerer.

Im dritten Satz konnte der KSV dann auch seine Fehlerquote minimieren. Zusammen mit starken Angaben, Tobias Reuters steuerte 15 Aufschlagpunkte hinzu, entschied der KSV den Satz mit 25:7 für sich.

Ohne Punkt- und Satzverlust steht die Zweitvertretung weiterhin ganz oben in der Tabelle und strebt den Aufstieg in die Landesliga an. Weiter geht‘s für die Spieler aber erst mal im Kreispokal mit dem Endspiel gegen den 1.VBC Goch. Dieses Spiel findet am 16. Dezember in Weeze statt.

Für den Kevelaerer SV II spielten: Marco Bergers, Benedikt Burau, Jos Czeranka, Mats Herbe, Peter Herbe, Szymon Marcjan, André Ophey und Tobias Reuters

Herren I

Für die erste Herrenmannschaft des KSV stand am Wochenende das letzte Spiel der Hinrunde an. In eigener Halle wurde das Derby gegen die Kleverland Volleys ausgetragen.

Vor gut 50 Zuschauerinnen und Zuschauern erwischte der KSV den besseren Start und ging mit 11:3 in Führung. Trainerin Heike Thyssen, die erstmals in dieser Saison alle elf Spieler zur Verfügung stand, startete mit ihrer Stammsechs. Marcel Thyssen lenkte das Spiel als Zuspieler. So waren es oft die schnellen Außenangriffe über Marc Ophey, die die Kleverland Volleys vor unlösbare Probleme stellte. In dieser Phase fanden die Volleys aber auch kein Mittel, um den Kevelaerer Block zu überwinden oder die Abwehr vor größere Probleme zu stellen. Nach 17 Minuten nutzte der KSV den ersten Satzball zum 25:15.

Aufgrund der Überlegenheit wechselte Heike Thyssen. Jan Broeckmann nahm nun eine der Mittelblockerpositionen ein und Dominik Booms ging über die Außenangreiferposition. Das Spiel des KSV wurde durch die Wechsel nicht beeinflusst, aber auf der anderen Seite spielten die Kleverland Volleys nun druckvoller. So entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Was für die Zuschauerinnen und Zuschauer spannend war, zwang Kevelaer zum Handeln. Mit zwei Auszeiten beim Stand von 6:6 und 9:14 versuchte Heike Thyssen, ihre Männer wieder auf den Weg zu bringen. Es folgten noch drei Wechsel.

Unter anderem übernahm beim Stand von 20:22 Robin Verhoeven das Zuspiel. Der KSV war jetzt wieder am Zug und erkämpfte sich beim Stand von 24:24 erstmals wieder den Ausgleich, direkt danach der erste Satzball. Die Kleverland Volleys konnten nochmal ausgleichen. Auch den nächsten Satzball konnte der KSV nicht nutzen. Nach dem 26:26 war es aber an Mirko Novak, mit zwei druckvollen Aufschlägen den Satz für den KSV zu beenden. Mit 28:26 ging der KSV 2:0 in den Sätzen in Führung. Den dritten Satz ging der KSV hochkonzentriert an und ließ den Kleverland Volleys keine Chance mehr.

Eindrucksvoll konnten sich Alessandro Nobbers und Mirko Novak im Angriff und Block in Szene setzen. Nach 63 Minuten war der Satzerfolg mit 25:16 und damit der 3:0 Erfolg eingefahren.

Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten von der Holzheimer SG beendet der KSV die Hinrunde als Herbstmeister. Für die Mannschaft geht es jetzt schon in die kurze Winterpause. Das nächste Spiel ist dann erst im neuen Jahr am 14. Januar um 15 Uhr in Düsseldorf. Gegner ist dann die DJK Tusa 06 Düsseldorf.

Heike Thyssen schickte für den KSV folgende Spieler aufs Feld: Dominik Booms, Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Sebastian Derrix, Stefan Kannenberg, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven.