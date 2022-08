In der kommenden Woche startet die zweite Auflage des „Bühnenhaus-Open-Air“. Das KB verlost Tickets. Sie hoffen auf Kurzentschlossene

(v.l.) Torsten Pauli (Bewirtung Konzert- und Bühnenhaus), Verena Rohde (Leitung Kevelaer Marketing), Lisa Verhoeven (Kevelaer Marketing), Matthis Zellmann (Technik Bühnenhaus) und Julian Binn (Kevelaer Marketing) sind startklar für das „Bühnenhaus-Open-Air“. Foto: eg

So wirklich große Vorfreude möchte – oder besser kann – beim Orga-Team des Kevelaerer „Bühnenhaus-Open-Air“ noch nicht aufkommen. Zwar ist das ganze Team ziemlich motiviert und voller Tatendrang, in Kevelaer wieder ein Unterhaltungsprogramm für alle auf die Beine zu stellen; die Resonanz lässt allerdings noch zu wünschen übrig.

Wenngleich die Corona-Maßnahmen derzeit aufgehoben sind, könnte genau das wiederum der Grund für den schleppenden Verkauf sein. Die Organisatorinnen und Organisatoren sind sich sicher, dass es derzeit einfach ein Überangebot an Veranstaltungen gibt. Wir könnten aktuell vermutlich tatsächlich alle auf mindestens drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Noch hofft das Team, dass an den letzten beiden Augustwochenenden dennoch möglichst viele Besucherinnen und Besucher auf dem Bühnenhaus-Vorplatz das Tanzbein schwingen werden.

Kürzer und weniger Kultur

„Der Ticketverkauf läuft jetzt gerade nicht so, wie er laufen sollte“, gibt Verena Rohde, Leitung des Kevelaer Marketing, zu. Man habe das Programm nach der Erstauflage im vergangenen Jahr bereits auf zwei (anstatt drei) Wochenenden eingekürzt. Außerdem habe man das neue Programm an den Erfahrungen aus 2021 ausgerichtet. „Wir haben geschaut, was letztes Jahr besser gelaufen ist u…