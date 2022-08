Drei Wochen Fitness im Solegarten gehen zu Ende

Vom 18. Juli bis zum 5. August 2022 hatten Kevelaererinnen und Kevelaerer sowie Gäste aus aus der Umgebung wieder die Möglichkeit, bei der „Atempause“ in verschiedene Sport- und Entspannungsangebote reinzuschnuppern. Das abwechslungsreiche und kostenfreie Kursprogramm im Solegarten St. Jakob wurde erneut vom Kevelaer Marketing mit Unterstützung der Volksbank an der Niers, der AOK Rheinland/Hamburg und dem KreisSportBund Kleve e.V. umgesetzt. Für einen entspannten Abschluss der dreiwöchigen Veranstaltung sorgte die chaotische Komödie „Die Goldfische“ auf der großen Freiluftleinwand auf der Wiese vor dem Gradierwerk.

Zwölf lokale Sportpartner beteiligten sich in diesem Jahr am Veranstaltungsformat und unterstützten das Programm der „Atempause“. Neben der neuen Partnerin Annette Giefer durfte sich das Team des Kevelaer Marketing über die erneute Zusammenarbeit freuen mit dem SportBildungswerk Kleve, Gisela Ingenwepelt, den Kevelaerer Boulern, dem Kneipp-Verein Gelderland e.V., der Lebensart Kevelaer, der Liebscher Bracht Schmerztherapiepraxis von Gaby Roosen, dem Tennisverein Blau-Weiß Kevelaer 1976 e.V., der VHS, der Selbstverteidigung Niederrhein, Impulse der Achtsamkeit und dem Slow Concept Store Kevelaer. Für eine kleine Stärkung und Erfrischungen nach den anstrengenden Kursen war ebenfalls gesorgt: Frisches Obst und kühle Getränke standen den Teilnehmenden auch in diesem Jahr dank der Unterstützung von Edeka Brüggemeier zur Verfügung.

Insgesamt 1.753 Teilnehmende nahmen die Schnupperkurse bei der „Atempause“ wahr. „Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle natürlich an die Sponsoren und lokalen Sportpartner, ohne die das Event in diesem Umfang nicht zu realisieren wäre“, bedankt sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing.

Atemtraining, Seelenglück und Waldatmen

Auch bei der siebten Auflage des Veranstaltungsformats hat das Kevelaer Marketing bei der Zusammenstellung des Programmangebots wieder Wert auf Vielseitigkeit gelegt. „Uns ist es bei der Planung sehr wichtig, dass für jeden Geschmack, jede Generation und jedes Sportlevel ein passendes Kursangebot dabei ist“, erklärt Eva Hundertmarck, Projektleiterin der „Atempause“.

Neben den altbewährten Kursen wie Yoga, Pilates oder WingChun gab es in diesem Jahr auch ganz neue Kurse wie ein „Atemtraining“, den Kurs „Seelenglück“ und das sogenannte „Waldatmen“.

„Die Goldfische“ im Solegarten St. Jakob

Der Abschluss der „Atempause“ gestaltete sich dann weniger sportlich, mehr entspannt. Eine große Freiluftleinwand vor dem Gradierwerk, frisches Popcorn und ein kühles Getränk versprachen einen unterhaltsamen Open-Air-Kinoabend. Sogar das niederrheinische Wetter spielte mit, sodass am 5. August auf der Wiese im Solegarten St. Jakob der traditionelle Abschlussabend der „Atempause“ mit Open-Air-Kino stattfinden konnte.

Das Kevelaer Marketing präsentierte zusammen mit der Volksbank an der Niers die Komödie „Die Goldfische“. Erstmalig wurde auch ein VIP-Paket für den Kinoabend über die Social-Media-Kanäle des Kevelaer Marketing verlost. Über 300 Kinofans waren bei diesem besonderen Kinoabend unter freiem Himmel dabei und genossen die einmalige Atmosphäre.