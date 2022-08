Stadt Kevelaer zeichnet fürs Ehrenamt aus

Über zwei Jahre musste die Ehrenamtsehrung in Kevelaer aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun wird die Veranstaltung am 5. Dezember 2022 nachgeholt. Doch vor allem die Zeit der Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das Ehrenamt für alle ist. Dabei haben die Tätigkeiten viele Facetten: Das Ehrenamt reicht von freiwilligen Helfenden, die Pflegebedürftige unterstützen über Jugendliche, die in ihrer Freizeit Kinder in Ferienlagern betreuen bis zu denjenigen, die unentgeltlich Engagement in Vereinen, Institutionen und Verbänden zeigen.

Das Datum der Veranstaltung ist nicht willkürlich gewählt: Am 5. Dezember ist Internationaler Tag des Ehrenamts. Zu diesem Anlass werden ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger von der Wallfahrtsstadt Kevelaer mit der Ehrenamtsnadel ausgezeichnet. Dabei sollen nicht nur Ehrenamtliche geehrt werden, die bereits im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sondern auch Personen, die ihre Arbeit im Verborgenen verrichten und von außen nicht direkt wahrgenommen werden.

Vorschläge gesucht

Gesucht werden für diese Auszeichnung Menschen, die sich ehrenamtlich über ein normales Maß hinaus engagieren und anpacken, wo sie gebraucht werden. Um diejenigen zu finden, sind Sie gefragt: Die Wallfahrtsstadt Kevelaer sucht Vorschläge für Personen, die sich ehrenamtlich engagieren und ruft deshalb Bürgerinnen und Bürger, Gruppen und Vereine auf, Vorschläge einzureichen.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge aus der gesamten Bürgerschaft sowie von den Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen in der Wallfahrtsstadt“, sagt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. „Die Auszeichnung mit der Ehrenamtsnadel der Wallfahrtsstadt ist ein Zeichen des besonderen Danks für das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde und eine hohe Anerkennung – nicht nur für die geehrten Personen, sondern steht auch stellvertretend für alle Ehrenamtlichen.“

Die Stadt Kevelaer freut sich auf schriftliche Vorschläge inklusive Name und Anschrift der vorgeschlagenen Person sowie eine kurze Begründung, warum die Person die Auszeichnung verdient hat und in welcher Form sie ehrenamtlich tätig ist. Vorschläge können bis zum 30. September 2022 gerichtet werden an:

Wallfahrtsstadt Kevelaer / Rathaus Vorzimmer Bürgermeister Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, an Tel. 02832 / 122-208 oder 207 sowie per Mail an ehrenamtsehrung@kevelaer.de.