Die Jecken sind sich einig: So jung kommen wir nicht mehr zusammen Seniorensitzung im Bürgerhaus Twisteden

Das Publikum hatte sichtlich Spaß. Foto: BPH

Seit die Karnevalsfreunde Twisteden vor einiger Zeit das ‚Komplettpaket Seniorensitzung‘ übernommen haben, sind die Sitzplätze im Bürgerzentrum quasi ausverkauft, besser ‚ausgebucht‘ denn die gesamte Veranstaltung ist einschließlich üppig gedeckter Kuchentafel und Getränken nach Wahl für die Besucher und Besucherinnen kostenfrei.

„Spaß an der Freud“

So kamen auch in diesem Jahr am Tag vor Altweiber all diejenigen, die sich in Twisteden zum Seniorenalter bekennen und trotzdem noch gerne „Spaß an der Freud“ haben, wieder im IBC zusammen und verbrachten dort dank äußerst gelungener Organisation der KFT einen mehr als vergnüglichen Nachmittag.

Nach gemütlichem Kaffeetrinken geleitete der Hoppeditz, alias Uwe Ehren, die Akteurinnen und Akteure nacheinander auf die Bühne. Ein bunter Reigen von Kindern, Männern und Frauen, der alle eint, die aus Twisteden stammen oder sich mit der Ortschaft verbunden fühlen.

So waren die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur frei von Berührungsängsten, sondern in Sachen guter Stimmung auch unmittelbar auf Hochtouren und versahen Büttenredner, Tänzer und Tänzerinnen, Sänger und Sängerinnen mit reichlichem Applaus.

Spritziges Wasserballett

Ein Highlight waren sicher die Twester Sterne, die im improvisierten Pool mit ihrem zum Piepen komisc…