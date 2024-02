Krippenmarkt braucht Aussteller

Die Adventszeit ist in der Wallfahrtsstadt Kevelaer eine ganze besondere. Beleuchtung, Dekoration und ein beinahe magischer Zauber machen sich über der Innenstadt breit. Im Forum Pax Christi, auf dem Kapellenplatz und auf dem Luxemburger Platz lädt der „Kevelaerer Krippenmarkt“ zum Verweilen, Stöbern und Einkaufen ein.

Vom 29. November bis 22. Dezember 2024 öffnen die Verkaufshütten und Stände ihre Türen und präsentieren ihre Ware. Stimmungsvolle Beleuchtung auf allen Plätzen, liebevolle Dekoration und natürlich die lebendige Krippe sind absolute Highlights auf dem Markt.

„Im vergangenen Jahr konnten über den gesamten Zeitraum circa 145.000 Bewegungen auf dem Markt gezählt werden“, sagt Verena Rohde, Leiterin Kevelaer Marketing und Wirtschaftsförderin.

Ob in einer Holzhütte auf dem Kapellenplatz und dem Luxemburger Platz oder am offenen Stand im Forum Pax Christi rund um die Krippe – für Aussteller bietet der „Kevelaerer Krippenmarkt“ zahlreiche Präsentationsmöglichkeiten für Waren und gastronomisches Angebot.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher reisen Jahr für Jahr nach Kevelaer, um den besonderen Markt zu besuchen. An drei Tagen in der Woche findet das Krippenspiel in der lebendigen Krippe statt und musikalische Auftritte machen das Erlebnis komplett.

Interesse geweckt?

Einfach das Kontaktformular unter www.kevelaer-marketing.de ausfüllen und Bewerbung abschicken. „Wir wollen das bereits bestehende Angebot auf dem Markt erweitern und freuen uns über zahlreiche Bewerbungen. Auch Teilzeiträume sind möglich“, sagt Lisa Verhoeven, Bereichsleiterin Events.