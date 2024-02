Diebstahl aus Kfz

Die Seitenscheibe an einem Fiat Doblo wurde von unbekannten Tätern in der Nacht von Dienstag, 13. Februar 2024, eingeschlagen. Der Fiat stand hinter der Zufahrtsschranke am Feriendorf auf einem kleinen Parkplatz geparkt, als die Täter vom Beifahrersitz eine Akku-Flex, einen Akkuschrauber sowie einen Akkubohrer entwendeten. Mit der Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen.