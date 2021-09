Franziska Bexte und Simone van Baal feiern das Jubiläum ihrer Gemeinschaftspraxis in Kevelaer Seit 25 Jahren mit Leidenschaft Logopädie

Simone van Baal (l.) und Franziska Bexte blicken auf 25 Jahre Praxisgeschichte zurück. Foto: eg

Wenn Franziska Bexte und Simone van Baal auf die vergangenen 25 Jahre zurückblicken, sind sie sich in einer Sache sofort einig: In der Logopädie haben sie ihren Traumberuf gefunden. Seit zweieinhalb Jahrzehnten gibt’s die Praxis in Kevelaer, am 1. Oktober 2021 ist offizieller Jubiläumstag. Den Start in die Selbstständigkeit ging Bexte zunächst alleine.

Am 1. Oktober 1996 öffnete Franziska Bexte zum ersten Mal die Türen ihrer Praxis. „Da fing es an der Busmannstraße an“, erinnert sich die Logopädin. Nach ihrer Arbeit unter anderem an der Uniklinik Düsseldorf und den Städtischen Kliniken in Neuss wollte sie den Schritt in die Selbstständigkeit als „Einzelkämpferin“ wagen. Quasi überrannt von der hohen Nachfrage – zur damaligen Zeit habe es einen enormen Fachkräftemangel im Bereich der Logopädie gegeben – holte sie sich schnell Unterstützung hinzu. Am 1. August 2000 kam Simone van Baal ins Team. Seit dem 1. Januar 2004 führen die beiden Frauen die Praxis gemeinsam.

Das Zwischenmenschliche passt

„Wir waren uns komplett fremd“, sagt van Baal. Zudem habe sie zahlreiche Jobangebote gehabt – die Nachfrage war eben groß. Schließlich habe sich dann aber alles irgendwie gefügt, denn der Plan, sich die Praxisleitung irgendwann zu teilen, war gar nicht v…