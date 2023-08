Der Busman Schule

/ von Kevelaerer Blatt



Wenn die Kinder kleiner sind, Mechel, dann sind für sie die Eltern fast so etwas wie der Liebe Gott.

Vater weiß alles und Mutter tut alles. In der Kita gerät dieses Weltbild dann schon ein wenig ins Wanken. Endgültig aber ist es vorbei, wenn die Kinder, wie jetzt wieder, in die Schule kommen. Dann kriegst du zu hören: „Aber Frollein hat gesagt“, oder, „der Herr Lehrer hat aber gesagt …“ Aus ist es mit der Wissenshoheit!

Fast dreihundert Kinder werden in diesem Jahr in Kevelaer eingeschult. Selbst wenn in jeder Klasse dreißig I-Dötzchen wären, ergäben sich daraus also zehn Klassen. In den 1950er Jahren bestand eine Klasse aber oft aus mehr als fünfzig Schülern, das ergäbe dann also nur sechs Klassen. Kann man so dem Lehrermangel beikommen?

Ich habe da meine gewaltigen Zweifel. Die, natürlich unverheirateten, Fräuleins und die Schulmeister mussten, um die Rasselbande im Zaum zu halten, oft ein strenges Regime führen.

Viele der Älteren erinnern sich noch lebhaft an die Schläge mit dem Riedstöckchen, die sie für jede kleine Verfehlung auf die Finger bekamen. Und zu Hause brauchte man s…