Der erste Abiturjahrgang an der Gesamtschule hat seinen Abschluss gemacht Meilenstein für die Gesamtschule

Freuen sich über die gelungene Abipremiere an der Kevelaerer Gesamtschule (v.l.n.r): Martina Boudewins (Didaktische Leitung), Leon Schmitz (Abiturient und Schülersprecher), Christoph Feldmann (Schulleiter), Emelie Hegewald (Abiturientin) und Tristan Tiedtke (Oberstufenkoordinator). Foto: JvS

Es ist eine ganz besondere Premiere für die Gesamtschule Kevelaer: Zum ersten Mal werden an der im Jahr 2014 gegründeten weiterführenden Schule Abiturzeugnisse überreicht. „Unsere Schule hat das Abitur bestanden“, sagt Schulleiter Christoph Feldmann in diesem Zusammenhang nicht ohne Stolz. Denn der Weg zu einer Oberstufe und dem ersten Abiturjahrgang sei nicht immer einfach gewesen. „Es gab viel Organisatorisches zu bedenken und wir mussten schauen, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden mussten.“ Wie sieht der Stundenplan aus? Welche Bücher und Räume benötigen die Schülerinnen und Schüler? Wie soll mit dem Thema Kursfahrten umgegangen werden? Das sind nur einige der Fragen, mit denen sich eine im Jahr 2017 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe beschäftigt hat. „Während des ganzen Prozesses sind wir zudem von Schulentwicklungsberatern der Bezirksregierung beraten und begleitet worden“, erklärt Feldmann.

Im nächsten Schritt habe man dann die Schülerinnen und Schüler mit ins Boot geholt. „Wir haben uns überlegt, wie wir die Schülerschaft möglichst früh mit einbinden können, und haben mit ihnen in einer ‚Zukunftswerkstatt Oberstufe‘ an dem Thema gearbeitet“, erläutert der Schulleiter die Vorgehensweise. Die Ergebnisse, die dabei herausgekommen sind, können sich sehen lassen: So habe man ein Selbstlernzentrum für die Schülerinnen und Schüler etabliert, die Kursräume für einen guten Austausch in direkter Nähe zueinander eingerichtet und iPads zum digitalen Arbeiten angeschafft. Gerade der letzte Punkt habe sich während der Corona-Pandemie als goldrichtig erwiesen, betont Feldmann.

49 haben bestanden

Jetzt konnten die Verantwortlichen die Lorbeeren ihrer Arbeit ernten. „Insgesamt sind 53 Schülerinnen und Schüler zu den Abiturprüfungen angetreten“, rechnet Oberstufenkoordinator Tristan Tiedtke vor. Davon hätten 49 das Abitur bestanden. „Die anderen vier können das Schulj…