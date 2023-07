Rat diskutierte die Einführung des Deutschlandtickets Schlangen am Bürgerbus?

/ von Franz Geib

Könnten die Bürgerbusse bald überbeansprucht werden? Foto: KB

Zu einer außerordentlichen Sitzung wurden die Mitglieder des Rates der Stadt Kevelaer am vergangenen Dienstagabend aus der Sommerpause geholt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Einführung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler. Zwar konnten nicht alle Ratsmitglieder der Einladung aus nachvollziehbaren Gründen wie Urlaub Folge leisten, dennoch konnte Bürgermeister Dr. Dominik Pichler die Beschlussfähigkeit feststellen.

Mit dem Deutschlandticket sollen bekanntlich mehr Menschen auf den Geschmack kommen, auf Bus und Bahn, sprich den ÖPNV umzusteigen. Und damit sind auch die Kinder und Jugendliche gemeint, die bislang mit dem sogenannten Schokoticket zur Schule fuhren, welches auf das Deutschlandticket umgestellt werden soll. Etliche Schulträger am Niederrhein haben sich vor allem aus Ersparnisgründen für die Umstellung nach den Sommerferien entschieden.

Auch die Stadt Kevelaer hat sich für die Umstellung ausgesprochen und dies per Mail am 23. Juni 2023 mitgeteilt und auch schon entsprechende Unterlagen zur Umstellung verschickt. Zu erörtern war am Dienstag die Frage, wie sich die Einführung des Deutschlandtickets unter anderem auf die Nutzung des Bürgerbusses auswirken wird, weil nunmehr verstärkt Schülerinnen und Schüler mit dem Deutschlandticket diese Beförderungsmöglichkeit für den kurzen Weg zur Schule überbeanspruchen könnten und sich Situationen von dramatischen, weil langen, Warteschlangen an den Bürgerbushaltestelle…